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辛曉琪在自1986年出道以來，憑藉深情、細膩的嗓音迅速走紅。她的歌聲觸動人心，她在90年代推出了多首經典歌曲，成為「療癒系女聲」的代表，她的情歌聲線溫柔卻充滿穿透力，伴隨聽眾走過愛情的甜美與苦澀。〈領悟〉更是根據她自身感情經歷改編而成；這首歌道出愛情中放下的痛楚與成長，成為當時KTV中被廣泛傳唱的情歌，也讓許多聽眾從中找到共鳴。以下就讓《NOWnews今日新聞》帶您回顧那些年讓人回味無窮的辛曉琪音樂旅程，以及當你痛徹心扉時一定要聽的辛式情歌。發行於1994年的專輯《領悟》是辛曉琪音樂生涯中的巔峰，收錄了經典歌曲〈領悟〉，這首歌深刻地詮釋了愛情中的掙扎與成長。歌曲一經推出便引發廣大共鳴，不僅在排行榜上屢屢奪冠，更讓辛曉琪成為「療癒系女聲」的代表。這首歌至今依然被視為情歌界的經典，唱出了愛情中的領悟與釋懷。〈味道〉收錄於1995年的專輯《味道》，這首歌充滿細膩的情感描繪，詮釋了失戀後的孤獨與無奈，成為聽眾抒發失落心情的首選。辛曉琪用平靜卻深情的聲音，唱出愛情逝去後揮之不去的回憶，無論是旋律還是歌詞，都直擊人心，成為KTV裡無數人反覆點播的歌曲之一。辛曉琪在1997年推出的專輯《愛上他，不只是我的錯》中，收錄了歌曲〈走過〉，以淡淡的音調描述愛情中的無奈與放下。這首歌透過簡單的旋律和真摯的歌詞，讓聽眾感受到愛情的成長與釋懷。這首歌展現了辛曉琪在詮釋情感方面的深厚功力，讓人不禁回味她的音樂帶來的深層觸動。2002年的專輯《每個女人》帶來了歌曲〈承認〉，在這首歌中，辛曉琪再度詮釋出深刻的情感。〈承認〉的旋律婉轉柔美，歌詞細膩真實，無論是在愛情裡的徘徊還是自我成長，這首歌都讓人感同身受。辛曉琪的聲音依然溫暖而富有穿透力，唱出了無數人心中的掙扎與釋懷。辛曉琪的音樂至今依然在華語樂壇留存，她的作品在當年奠定了「療癒系」的基石，透過情歌的細膩詮釋，陪伴無數人走過愛情的酸甜苦辣。從〈領悟〉到〈味道〉，再到〈走過〉與〈承認〉，每一首歌都成為一代人心靈的出口。辛曉琪的音樂不僅是時代的回憶，也是KTV裡經典不衰的旋律。近年來，62歲的辛曉琪雖然較少出席演藝圈活動，但仍不時出現在演唱會和音樂活動中。2023年，她曾參加了幾場懷舊演唱會，與歌迷重溫經典歌曲。今年2月開始她也正式在台北、北京與南京等地舉辦演唱會，藝人好友李宗盛、周華健、張信哲、蕭敬騰等等也都前往觀賞或獻上祝福。