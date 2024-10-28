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台積電運動會在上週末盛大舉行，不僅台積電創辦人張忠謀到場響應，台積電董事長魏哲家更在會中宣布加碼發給基層員工每人2萬元紅包，引發社群媒體一陣討論。這也讓財訊傳媒董事長謝金河有感而發寫下對台積電運動會觀察，並表示，台積電是逆全球化的受益者，三星很可能才是全球化最大的受害者。謝金河昨（27）日以「為什麼台積電是護國神山？以三星為鑑！」為題撰文表示，張忠謀是帶領台積電在全球攻城掠地的老英雄，已經是無人可取代的國寶。這次他沒有參加APEC在秘魯的大會，是他再三堅持，實在是年紀大了。謝金河表示，在台積電的運動會上，張忠謀曾連續說了2次「全球化已死，未來充滿挑戰」，但在自己看來，台積電其實是逆全球受益者。若把台灣資本市場的總市值排開，一家台積電的市值超過台股1/3，如果把台積電拿掉，台股可能少1萬點，台灣經濟力將面臨重大考驗。並直言兩岸看似劍拔弩張，但動用武力解決台海問題，反而是最笨的方法，因為「台積電才是台灣的命根子」。謝金河表示，若中國可以突破先進製程技術，首當其衝的是ASML可能不見了，接下來台積電也會像是眾多半導體成熟製程般，整個產業殺成紅海，股價也會像力積電那樣節節敗退。台積電能有今天都是拜美國保護先進製程所賜，如果先進製程也全球化，今日局面可能不是如此。謝金河表示，最想摧毀台積電的是中國，台灣有很多紅嘴天天唱衰台積電，更說台積電是另一個東芝，也有人說是美積電，更指控台積電掏空台灣。這些莫須有的指控都沒有得逞，這是台灣及台積電的福氣。謝金河話鋒一轉直指在國際上一直與台積電有競爭關係的三星表示，三星可能才是全球化的最大受害者。三星過去有很長時間與台積電平起平坐，但如今台積電市值超過1兆美元，三星市值反而只剩下2500億美元，僅佔台積電的1/4，問題出在哪？謝金河從4點分析三星衰退情況，他表示，三星除了先進製程大輸台積電外，手機在中國市場失利，從2005年前的3成降到剩下0.3%，非洲、東協市場也被中國品牌手機蠶食鯨吞，現在連最主要的生產基地越南也不如中國品牌。另一個是最拿手的LCD面板大尺寸不敵京東方，現在只保留OLED，連LED廠都收了。近3個月股價從8.88萬韓元跌到5.71萬韓元，一口氣跌35.7%，「像是洩了氣的皮球，敗象已經蓋不住」。除了上述3點外，謝金河說，最慘的是，三星最拿手的記憶體DRAM，在這一輪升級HBM競賽中，SK Hynix完勝三星，今年Hynix市值居然超過Intel，這也是半導體產業的大事。這都告訴大家，有中國的全球化，很多產業都是殺戮，台塑集團的慘，也是價格殺戮的輸家，最後的贏家只有技術門檻不斷拉高，而中國追不上，這是唯一生存之道，台積電能成為護國神山，關鍵也在這裡。