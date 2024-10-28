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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫今（28）日一起上網路節目「中午來開匯」分享這段時間的心路歷程，陳智菡批北檢到目前沒有找到柯文哲貪污收賄的直接證據，因為找不到金流，所以就找一個人在國外的橘子說他是大帳房，掌握最核心關鍵所以卷款潛逃，她就問「橘子從頭到尾有參與京華城案嗎？」陳智指出，橘子是柯文哲的行程秘書，跟進跟出，幫忙處理一些行程問題，有時幫忙簽收通告費，現在被講成是大帳房。陳智菡表示，京華城案北眼找不到證據，就從政治獻金破口找，從「沈慶京1500」來談，現在有直接證據說柯文哲收了沈慶京1500萬嗎？沒有，只有政治獻金看到沈慶京相關人員依法捐的210萬，京華城容積開放只拿1500萬，也不符合比例原則，但柯文哲卻已經被押2個月。陳智菡說，柯文哲為台北市做很多，但政論主持人劉寶傑卻有很髒的字批評柯文哲，說疫情時間在死人，柯文哲竟然幫人數錢，這是完全違背事實。陳智菡說，他有很深的感觸，就是這個社會不會主持什麼公道，輿論可殺人，媒體連基本事實查核都可以不做，柯文哲至今都沒有被公平審判。