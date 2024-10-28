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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫今（28）日一起上網路節目「中午來開匯」分享這段時間的心路歷程，許甫說前一兩週晚上做夢夢到柯文哲跟他們開會，好像知道那是夢，但很熟悉的感覺又回來了，陳智菡在一旁說「你竟然夢到柯文哲，好可怕！」許甫分享說，早就預料到柯文哲會有被上銬的那一刻，但看到的當下真的是沒有任何情緒，本能的保護機制告訴自己不要去想，而是想下一步該怎麼做，一直到前一兩週，晚上做夢夢到柯文哲在開會講話，開會的場景還是讓他很想念。陳智菡則是分享說，他的通訊軟體中，柯文哲訊息一直是置頂的，柯文哲以前很喜歡晚上11、12點交代下屬訊息，他們都要撐到那時候看看柯文哲要交代什麼，現在雖然知道柯不會再傳，但還是會習慣性地滑一下內容，看看他想做什麼，在外面的他們就盡量幫柯文哲完成，而黃國昌也是這樣，每次柯文哲都會在黨團開會跟黃國昌交代一些事情，黃國昌也都逐一在完成。