康芮颱風目前加速朝西前進，中央氣象署預估，康芮颱風強度恐怕會達到中颱上限等級，甚至不排除升級強颱，且在周四、周五最接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，就氣象署最新預測路徑來看，康芮颱風高機率侵襲台灣，且可能在台灣上空轉彎，提醒大家開始做防颱準備。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日就在Threads上發文，表示氣象署發布的康芮颱風暴風圈預報恐怕會「摸到陸地」，會大幅修正先前預測路徑的原因，主要還是跟颱風本身結構調整和高氣壓強度有關，目前預估康芮颱風將會在周四至周五最接近台灣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，歐洲模式系集圖顯示，康芮颱風通過台灣附近的路線就佔過半，即使颱風能偏南走巴士海峽，也無法躲過康芮風雨，「因為康芮又是大颱風，基本上一定有感，差在何地而已。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日則在臉書上發文，提到以氣象署最新預測路徑來看，康芮颱風有機會登陸台灣並在台灣上空轉彎，但路徑仍有修正空間，「目前討論登陸地點還太早」，只能說侵襲機率高，建議大家要開始做防颱準備了。
根據氣象署最新資料顯示，今日上午8時康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里，預期強度還有持續發展空間。氣象署預測，康芮颱風恐怕會達到中颱上限等級，甚至不排除升級強颱，最快可能明日就會發布海上颱風警報，預計周三發布陸上颱風警報。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，歐洲模式系集圖顯示，康芮颱風通過台灣附近的路線就佔過半，即使颱風能偏南走巴士海峽，也無法躲過康芮風雨，「因為康芮又是大颱風，基本上一定有感，差在何地而已。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日則在臉書上發文，提到以氣象署最新預測路徑來看，康芮颱風有機會登陸台灣並在台灣上空轉彎，但路徑仍有修正空間，「目前討論登陸地點還太早」，只能說侵襲機率高，建議大家要開始做防颱準備了。
根據氣象署最新資料顯示，今日上午8時康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里，預期強度還有持續發展空間。氣象署預測，康芮颱風恐怕會達到中颱上限等級，甚至不排除升級強颱，最快可能明日就會發布海上颱風警報，預計周三發布陸上颱風警報。
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