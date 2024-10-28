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▲0403花蓮規模7.2地震，造成東半部災情嚴重，地震過後餘震持續發生，專家推測影響可能會長達1年。（圖／NOWnews攝影中心）

▲花蓮0403地震加餘震已達1725次，規模5到6地震為92次。（圖／中央氣象署提供）

台灣近日地震頻繁，除了地震頻繁東部花蓮地區，西部也搖不停，中央氣象署統計，嘉義縣中埔鄉從26日開始到今（28）晨已經發生11起地震，地震的震央和1941年規模7.1的中埔大地震位置相同，讓人不免擔心，是否會有地震週期？中央氣象署地震測報中心主任吳健富受《NOWnews今日新聞》採訪時透露：嘉義縣中埔鄉昨(27)下午2時19分發生地震規模4.8，最大規模達到4級。在近3日已經發生11起，皆屬於淺層地震，讓民眾相當有感。此外，花蓮昨傍晚一直到今天中午陸續有地震規模4~5.3地震的地震。台灣近3日，共計有13起有感地震。但花蓮和嘉義兩起地震發生的原因不太相同。吳健富主任表示，台灣西部的嘉義中埔地震發生原因可能為板塊碰撞後能量慢慢從東部往西部傳遞，傳遞過來的時候會能量蓄積在比較淺的位置，待蓄積到一定程度後，就會在地層抗受能力較弱的地方發生會發生破裂造成地震。台灣的西部地震不多，深度也較淺，大約15公里深度以內都叫極淺層地震，但對於地表會比較有感，震度4級民眾就會有強烈感覺。而這次震央發生的位置和1941年規模7.1的中埔大地震位置相同，會不會有週期性？吳健富主任表示，地震發生的原因是板塊能量蓄積，蓄積到一定程度後就會從較脆弱的位置爆發，大多會是斷層、盲斷層或是所謂的破碎帶，至於會不會有重複性或是週期性？吳健富坦言：「目前很難判斷」，但台灣在921地震之後，相關的耐震的標準都有提升，民眾可以比較安心，但仍呼籲民眾做好防震準備。吳健富主任提醒，西部的地震目前規模最大是4.9，一週內可能還是有規模4以上的地震會發生，再加上近期又有康芮颱風來搗亂，頻繁的地震造成岩石之間的密合度在臨界邊緣，如果又受到颱風帶來的豐沛雨量，更容易造成落石、土石流，導致山區道路土石坍方情況可能相對會比較嚴重。花蓮縣花蓮市昨（27）日傍晚18時21分發生芮氏規模5.3地震，震央在花蓮縣政府北北東方3.0公里處，深度17.7公里。中央氣象署地震測報中心證實，該起地震為0403花蓮大地震之餘震，震央距離7.1主震位置相差僅17公里。吳健富主任解釋0403的地震規模為7.2，斷層長度大概60~70公里，能量會慢慢釋放，從921的經驗來看，921斷層長度大概100公里，規模7.3，餘震持續大概有到3年之久。0403的花蓮大地震餘震可能持續一年之久，從資料來看，餘震還是在持續當中，提醒民眾還是要多注意。