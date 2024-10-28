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今年第21號颱風康芮（Kong-Rey）持續增強，未來幾天不排除登陸台灣，有經常分享天氣資訊的中國粉專帳號指出，「在颱風康妮（即康芮）的身上，其強度也出現了大改變，這對我國沿海來說，不是什麼好事情。」中國氣象分享帳號「環球科學貓」，27日在網上發文，聲稱從目前的大概路徑來看，康芮是指向了江浙滬的方向，並且在強度上，預計是在10/31時段，達到16級超強級別，形容：「這就有點強了。不說後面會不會登陸我國，就憑藉這個強度，很大概率會產生『大環流』圈，對我國的影響就會出現」。28日，「環球科學貓」再度發文，指在不斷偏西調整下，康芮颱風已是不可小覷的颱風，增強實力大大提升，雖然具體會增強到什麼程度，還有待觀察，但現階段看來，無論是不是會登陸中國沿海，雨勢預計都將十分強勁，提醒台灣，福建，江蘇、浙江、上海等區域，都要注意防災。報導並引述中國氣候中心發布的降雨數據，顯示從30日起，台灣先出現明顯的大雨、暴雨，之後擴散到福建、江浙滬等地區，也是大面積的暴雨或大暴雨，指出：「這波雨勢是真的強，加上冷空氣配合，激烈程度波動更加強，需要警惕。綜合來看就是，21號颱風康妮衝16級，5省市風雨強烈。」