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民眾黨昨天在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，民眾黨立委林國成發言時激情表示，如果有一天賴政府欺人太甚，「我們來衝總統府好不好？」現場群眾也大聲回應「好！」對此，前民眾黨員、團購電商名人「486先生」陳延昶直批，一週內沒去衝總統府，「我就笑你是X子生的！」林國成昨天出席小草集會，他上台發言時，特別稱讚黨主席柯文哲的妻子陳佩琪是一位「勇敢的女性」，呼籲小草要支持民眾黨、支持柯文哲、也支持陳佩琪。林國成更進一步對群眾吶喊，「只要你挺台灣民眾黨！挺柯文哲！我們跟他拼到底好不好？」「讓民進黨下台好不好？」「有一天他如果欺人太甚、逼我們到沒辦法的時候，我們來衝總統府好不好？」連續的激情提問，也讓現場小草熱烈回應「好！」對此，陳延昶在臉書直接點名林國成，「這人是叫林國成是吧？你最好就真的去衝總統府，要是一週內沒去衝總統府，我就笑你是X子生的」。486先生曾是民眾黨的黨員，卻在今年4月11日遭到民眾黨中評會以違反黨紀通過除名。