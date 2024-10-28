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▲李英愛因為《大長今》紅遍亞洲，是知名的一線女星。（圖／AP美聯社）

▲李英愛跟大20歲的老公鄭浩英出席頒獎典禮，大方給媒體拍攝。（圖／翻攝news1）

南韓「氧氣美女」李英愛（53歲）跟大20歲的老公鄭浩英（73歲）近日一同出席頒獎典禮，2人不時講悄悄話咬耳朵的甜蜜互動全被媒體拍到，夫妻情深閃瞎眾人。李英愛跟企業家老公鄭浩英一同出席「第14屆美麗藝術人」頒獎典禮，鮮少同框的2人立即成為媒體閃光燈焦點，李英愛不老的美貌和時尚品味，同樣抓住眾人目光。而鄭浩英在妻子與粉絲合照時，默默站在一旁露出滿足微笑，並用手機拍下這一刻。李英愛2003年主演《大長今》轟動亞洲各地，是南韓出名的女演員，更有「氧氣美女」封號。據悉她在20歲時認識鄭浩英，彼此從互相尊重到擦出火花，祕密交往10年後，2009年在美國夏威夷低調結婚，2011年生下龍鳳胎，這段期間除了家庭，她也重返校園讀書，息影近8年才在2017年以《師任堂》復出小螢幕。鄭浩英畢業於美國伊利諾理工學院，曾是南韓「Raycom睿康電通」的老闆，身價超過2兆韓元，在政商界擁有豐厚的人脈，他過去曾將公司的49％股份（約200億韓元）及泰陵附近的1萬坪土地捐給殘障福利基金會；李英愛也愛心不落人後，時常參與公益活動、捐款需要幫助的人，2014年，一對台灣夫妻在韓國旅遊，旅途中太太意外早產，無法支付400萬韓元的龐大醫療費，李英愛就協助支付大部分的費用，暖舉感動不少人。李英愛結婚後曾受訪談到對丈夫的尊敬與信任：「他責任感強、充滿男子氣概，對家庭又溫柔體貼，我非常敬重他始終如一的模樣。即便重生，我也想和他結婚，要是可以的話，希望能更早相遇，創造更多的回憶。」不過2人結婚後鮮少同框，這次難得一起出席頒獎典禮，還大方給媒體拍攝，順勢成為話題焦點。