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▲網友昨日在Threads上PO出影片，表示她一早到信義區，發現滿地都是萬聖節派對遺留下來的垃圾。（圖／翻攝自Threads）

▲有人曬出圓山花博公園的慘況，同樣也是地板、水池被民眾丟滿垃圾。（圖／翻攝自Threads）

全台各地在上周末舉辦萬聖節派對，台北市信義威秀商圈就是其中之一，現場氣氛熱絡，吸引大批民眾變裝前往參與。然而昨（27）日一早有網友經過，卻發現滿地全堆滿垃圾，甚至她還差點踩到碎玻璃，就連圓山花博公園也是同樣慘況，誇張畫面讓2.3萬人看了直搖頭喊：「台灣人不該是這種素質。」一名網友昨日在Threads上PO出影片，表示她一早到信義區，發現滿地都是萬聖節派對遺留下來的垃圾，四處可見空瓶、煙蒂，還差點踩到碎玻璃，清潔人員只能一個人慢慢踩回收清潔，背影讓人感到心疼，也對現場凌亂畫面相當傻眼，「我不戰哪裡人喔，昨天的狂歡一定很多從四面八方來的～」對此，許多網友搖頭感嘆，「真的很諷刺，一堆人都說台灣街景比不上日本，然後在那邊瘋狂亂丟垃圾」、「這裡是被炸開了嗎？好可怕」、「 這不是台灣人應該有的水準」、「這已經跟設不設垃圾桶無關了，沒垃圾桶自己不會去找喔」。另外，也有人曬出圓山花博公園的慘況，同樣也是地板、水池被民眾丟滿垃圾，「圓山的小水池裡，也佈滿了酒瓶跟垃圾」、「圓山也是，整個公園都是，星期天早上七點的慘況」。