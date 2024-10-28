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▲相信音樂在官方社群網站上不但分享花蓮的美食地圖，也祈禱颱風退散，不要影響到週末的演出。（圖／摘自IG）

「五月天」原本預計在本週六（11／2）、週日（11／3）在花蓮玉里及花蓮市《一路向東》演唱會，期待振興當地觀光，不料康芮颱風接近台灣，有可能在週末對台影響最大，而這次演唱會的最初場，預定週五（11／1）在高雄流行音樂中心海風廣場展開，同樣也不知能否順利演出。他們所屬的相信音樂，已在臉書粉絲頁上寫道：「颱風快快退散啊！」並且表示：「我們密切注意颱風動向，持續與相關單位討論聯繫中。」今年花蓮受到地震、風災的重創，4至6月住房率甚至只有1至2成，「五月天」決定邀請其他歌手一起共襄盛舉，從高雄至花蓮開唱，藉此振興當地觀光，門票免費，成為民眾期待的盛事，觀光署還配合推出「花蓮自由行住宿補助3.0」方案，從11月3日至9日到花蓮進行7天6夜旅遊，最多可折抵6000元，吸引不少人訂房，可是康芮颱風偏在此時攪局，已經傳出「退房潮」。對此，花蓮縣府觀光處只能表示，將持續關注颱風動向與相信音樂保持密切聯繫，後續安排均尊重對方決定。相信音樂在花蓮東大門舞台都已經搭設超過一半，可是天公不作美，現在也積極和相關單位研擬措施，並祈禱屆時還能有可以安全舉辦演出的好天氣。這次相信音樂對於花蓮觀光的拉抬頗用心，臉書粉絲頁上分享當地美食，就是希望可以讓全台各地遊客們再次感受到花蓮觀光的美好，就看老天爺要不要幫忙。