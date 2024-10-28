我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風目前路徑預估還是會登陸台灣，路徑本來有往南偏，下午2時又有往北走一些，未來走向還是有可能出現變化。（圖/中央氣象署）

▲中央氣象署持續觀測康芮颱風動線，透過AI模擬路徑可以發現，仍然是有分歧的狀態，但不管如何台灣都會受到影響。（圖/賈新興提供）

▲康芮颱風最新風雨時程，按照目前路徑影響，花東地區首當其衝，週四、週五影響最為劇烈。（圖/中央氣象署提供）

▲康芮颱風來襲，中央氣象署公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，一共有12地區超過90%！（圖/中央氣象署）

預報中心主任陳怡良也坦言，秋季西北太平洋甚至台灣附近天氣系統多且變化快速，只要稍微有一點點的變動，就會導致康芮颱風路徑有180度的轉變，氣象署也在緊盯一切變化，康芮颱風目前位置在北緯16.8度、東經129度，以每小時22公里速度，向西前行；近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑220公里，不過預報中心主任陳怡良也說，康芮颱風屬於一個大型季風低壓帶裡生成的颱風，它的南側有低壓帶，東北側有太平洋高壓，西北側又有大陸高壓，更北邊還有槽線系統，先天就是一在一個混亂的環境裡面，，這會導致颱風影響的情況有天南地北差異，所有預報人員只能繃緊神經，緊盯每一個細部變化，而根據中央氣象署最新發佈各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，與今天上午已經不相同，氣象專家賈新興指出，從AI模式及世界各國模式預估，康芮颱風襲台關鍵在於北轉的角度與時機，三大可能的劇本包括由花東交界登陸貫穿台灣，其次是從恆春半島穿越後北轉，第三種狀況則是沿著巴士海峽西行後再北轉，任何一種版本對台灣陸地天氣威脅都相當巨大。