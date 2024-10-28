康芮颱風路徑從昨天至今路徑一直在改變，根據中央氣象署最新路徑預測，康芮颱風目前還是會登陸台灣，但是其路徑還是有修正的可能性！預報中心主任陳怡良也坦言，秋季西北太平洋甚至台灣附近天氣系統多且變化快速，只要稍微有一點點的變動，就會導致康芮颱風路徑有180度的轉變，氣象署也在緊盯一切變化，《NOWnews》特別整理目前康芮颱風最新動態，包括最新路徑、風雨影響、登陸點、停班課機率等，民眾一定要持續關注康芮颱風動向，提前做好防颱準備！
康芮颱風目前位置在北緯16.8度、東經129度，以每小時22公里速度，向西前行；近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑220公里，跟今天凌晨相比，康芮颱風移動的速度加快，且體型變大、強度也都稍微增強。
康芮颱風路徑還沒完全確定！無論怎麼走向「東半部地區首當其衝」
目前氣象署的預估路徑，康芮颱風還是會將從花東地區至恆春半島一帶登陸，貫穿台灣出海，不過預報中心主任陳怡良也說，康芮颱風屬於一個大型季風低壓帶裡生成的颱風，它的南側有低壓帶，東北側有太平洋高壓，西北側又有大陸高壓，更北邊還有槽線系統，先天就是一在一個混亂的環境裡面，只要差一點點，後面情況就會天差地遠，民眾感受上也會差很大，氣象署也不敢掉以輕心！
陳怡良提到，依照現在的情形看來，康芮颱風的路徑變數還是相當大，從東部外海北轉到直接通過巴士海峽西行都有可能，這會導致颱風影響的情況有天南地北差異，所有預報人員只能繃緊神經，緊盯每一個細部變化，無論康芮颱風路徑如何轉變，迎風面的東半部地區有相當大的機率首當其衝，民眾一定要特別留意！
康芮颱風最新風雨時程、暴風侵襲率！停班停課這天機會大
氣象署表示，按照目前康芮颱風路徑，週四、週五影響最為劇烈，會出現豪大雨的就是東半部以及北部山區，如果康芮颱風通過台灣地區到西半部，緊接著颱風南邊將受到西南風影響，中南部在颱風通過後也會有明顯降雨發生。不過如果康芮颱風如果從更偏南邊通過的話，南部和中部降雨就要特別留意，還要持續觀察。
而根據中央氣象署最新發佈各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，與今天上午已經不相同，其中最高出現在蘭嶼達96%，綠島、台東縣95％，恆春、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市、苗栗縣等12地區都破90%。
氣象專家賈新興指出，從AI模式及世界各國模式預估，康芮颱風襲台關鍵在於北轉的角度與時機，三大可能的劇本包括由花東交界登陸貫穿台灣，其次是從恆春半島穿越後北轉，第三種狀況則是沿著巴士海峽西行後再北轉，任何一種版本對台灣陸地天氣威脅都相當巨大。不過以影響時程來說，週四將是康芮颱風影響台灣最明顯的時候，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。
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康芮颱風路徑還沒完全確定！無論怎麼走向「東半部地區首當其衝」
目前氣象署的預估路徑，康芮颱風還是會將從花東地區至恆春半島一帶登陸，貫穿台灣出海，不過預報中心主任陳怡良也說，康芮颱風屬於一個大型季風低壓帶裡生成的颱風，它的南側有低壓帶，東北側有太平洋高壓，西北側又有大陸高壓，更北邊還有槽線系統，先天就是一在一個混亂的環境裡面，只要差一點點，後面情況就會天差地遠，民眾感受上也會差很大，氣象署也不敢掉以輕心！
陳怡良提到，依照現在的情形看來，康芮颱風的路徑變數還是相當大，從東部外海北轉到直接通過巴士海峽西行都有可能，這會導致颱風影響的情況有天南地北差異，所有預報人員只能繃緊神經，緊盯每一個細部變化，無論康芮颱風路徑如何轉變，迎風面的東半部地區有相當大的機率首當其衝，民眾一定要特別留意！
康芮颱風最新風雨時程、暴風侵襲率！停班停課這天機會大
氣象署表示，按照目前康芮颱風路徑，週四、週五影響最為劇烈，會出現豪大雨的就是東半部以及北部山區，如果康芮颱風通過台灣地區到西半部，緊接著颱風南邊將受到西南風影響，中南部在颱風通過後也會有明顯降雨發生。不過如果康芮颱風如果從更偏南邊通過的話，南部和中部降雨就要特別留意，還要持續觀察。
而根據中央氣象署最新發佈各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，與今天上午已經不相同，其中最高出現在蘭嶼達96%，綠島、台東縣95％，恆春、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市、苗栗縣等12地區都破90%。
氣象專家賈新興指出，從AI模式及世界各國模式預估，康芮颱風襲台關鍵在於北轉的角度與時機，三大可能的劇本包括由花東交界登陸貫穿台灣，其次是從恆春半島穿越後北轉，第三種狀況則是沿著巴士海峽西行後再北轉，任何一種版本對台灣陸地天氣威脅都相當巨大。不過以影響時程來說，週四將是康芮颱風影響台灣最明顯的時候，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。
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