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無論豔陽高照或是陰雨連綿，許多人會選擇撐起傘讓自己走在路上能更舒適。隨著永續意識抬頭，產品在製造與回收時能否環境友善，也逐漸成為重要的因素。創立於1993年台灣傘具品牌「雨之情」，以「持續在產品創新上達到環境永續」為使命。同時作為台灣首創具有抗UV機能傘品牌。旗下雨之戀品牌首創推出了具有散熱降溫10度功能奈米環保紗傘，上市一週後便熱銷萬支。王麗玉年少時期家境貧困務農，當時對於防曬並沒有特別的在意，因此皮膚曬傷，使她深刻體悟到肌膚保養重要性。成年後她在百貨公司工作，發現許多化妝品有抗紫外線功能，讓她開始思考防曬是否只侷限於塗抹？於是她與台灣傘布廠一同合作與研發，將防曬成為雨傘的一個關鍵特性，成功生產出抗UV功能雨傘，讓消費者在撐傘出門享受舒適感和出色防曬效果。雨傘工廠以回收寶特瓶為原料織成紗，做成綠色再生纖維傘，讓雨傘布在環保之餘也兼具降溫功能，雨之情通過提供製程的圖解、公告國際認證等方式積極的推廣和教育消費者。雨之情強調，雨傘生產過程中考量環境永續，不僅符合歐盟對AZO染料的嚴格規範，確保對人體皮膚無害，其防潑水性能更通過日本高標準測試，實現環保與降溫的雙重效果。雨傘除了遮風擋雨，也可以是企業品牌宣傳的強力工具。雨之情推出客製傘服務,讓傘印上專屬的Logo圖案。成爲低成本、長效品牌行動曝光方式，無論是民間企業、政府單位或是校園，透過廣告傘讓標誌與訊息隨處可見。雨之情近年來從早期OEM大量製作轉型提供小量客製化與加值型服務，開放廣告傘20支以上起訂量相當親民與低門檻。雨之情積極拓展東南亞市場外，關注產品創新和環境永續，也積極參與社會公益活動。每年參與公益社團活動。至於為何會傾心於永續與公益，雨之情透露，創辦人王麗玉長期關注弱勢群體，在聽障協會服務超過20年，很感謝自己有能力幫助別人。雨之情秉持「以使用者設計出發」、「滿足亞洲多變天氣使用者需求」的願景，在產品創新與環境永續之間尋求平衡。通過不斷推出符合現代生活需求的創新傘品，重新定義雨具在人們生活中的角色，同時也不忘回饋社會，實踐企業公民的責任。