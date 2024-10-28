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▲台北遠東香格里拉自1994年12月開幕，是台灣首家與香格里拉集團合作的飯店，也是台北最高的奢華飯店。（圖／台北遠東飯店提供）

▲｢驚喜三十 壽星同慶」住房專案的內容是於12月16及17日連續入住兩晚，即享第二晚或第二間0元。（圖／台北遠東飯店提供）

▲北投老爺酒店歡慶十週年，推限量販售尊榮假期住宿券，入住尊爵套房每張1萬999元。（圖／北投老爺提供）

台北遠東香格里拉將於12月17日迎來30週年慶，加上歡慶連續第8年榮獲《亞太商旅雜誌》「台北最佳商務飯店」殊榮。自11月起推出一系列週年周邊商品與活動，像是「30週年驚喜三重奏」三個住房專案，首波為雙人入住即享「遠東Café美食列車」，可於早餐、午餐、下午茶及晚餐四個餐期連續全時段享用。第二個住房專案則送價值超過2,000元的30週年限定好禮，內含公益熊玩偶、手機背帶、獨家潮T等。第三個住房專案則限定於12月16至17日連續入住兩晚，或12月17日入住兩間客房的壽星，可享第二晚或第二間享有免費。台北遠東香格里拉自1994年12月開幕，是台灣首家與香格里拉集團合作的飯店，也是台北最高的奢華飯店，飯店擁有420間客房，並提供多元的餐飲選擇，包括五間餐廳和三家酒廊。飯店還獲國際殊榮，包括去年獲得全球權威《康泰納仕旅遊者雜誌》「最佳酒店」的肯定，是台灣唯一入選的酒店，今年更第8度蟬連國際知名《亞太商旅雜誌》「台北最佳商務飯店」榮耀。此次迎接將到的週年慶，即日起至2025年3月2日推出多種優惠，首波為「30週年驚喜三重奏」，共有三個住房專案。即日起至2025年3月2日，雙人入住可獲得「遠東Café美食列車」餐券，住宿期間任何時段持餐券至飯店六樓遠東Café自助餐廳，盡享五星級國際美食百匯，包含早餐、午餐、下午茶及晚餐四個餐期，每個餐期都能入席，盡享四餐通通都吃到飽。同時還可免費使用遠東健身俱樂部及頂樓景觀恆溫泳池等休閒設施，平均每晚1萬1400元+10%起。2024年11月7日至2025年3月2日期間，入住「香遇三十 歡慶有禮」住房專案，可享豐盛的雙人自助早餐，加贈價值超過2,000元的30週年限定好禮乙組，包含30週年公益熊玩偶、實用方便的手機背帶、獨家潮T、香格里拉環保托特包及時尚餐具組等專屬好禮。還可免費使用遠東健身俱樂部及頂樓景觀恆溫泳池等尊榮禮遇。台北遠東香格里拉誠邀與飯店同天生日的壽星一起慶生，獨享專屬生日優惠！於12月16及17日連續入住兩晚，或於12月17日入住兩間客房，即享第二晚或第二間0元的驚喜禮遇，還可盡享豐盛自助早餐、免費使用遠東健身俱樂部及頂樓景觀恆溫泳池，平均每晚僅需6,150+10%元起。慶祝週年慶的飯店還有北投老爺酒店，因應2024臺北溫泉季將於10月30日於新北投溫泉區登場，北投老爺酒店預計在10月30日至11月5日於官網舉辦線上旅展，今年祭出雙人景緻客房住宿券1.5折起、PURE歐式餐廳餐飲券4.1折起，兩者買10張再送1張。針對喜愛泡湯的消費者，雙人獨立湯屋加贈霜淇淋只要1,800元起，買5再送1。北投老爺酒店為了提前慶祝十週年，特別推出全新裝修的沐泉療中心享湯套券，買1套送1套，還有限量尊爵套房住宿券等多樣商品。溫泉季旅展現場單筆消費滿1萬元即享扭蛋機及摸彩箱抽獎乙次，最大獎為北投老爺雅緻客房住宿券。