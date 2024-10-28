藍白聯手通過國會改革相關法案，日前憲法法庭宣告部分違憲。對此，律師林智群今（28）日狠酸，民眾黨立院總召黃國昌靠著藍白合，提出的法案終於通過，現在被宣告違憲，法案違憲率100%，直呼「這個成就也是無人能及」。

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憲法法庭日前針對國會改革法案，包括聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權行使、調查權、聽證權、藐視國會罪六大部分，幾乎都做出違憲判決。

對此，林智群稍早在臉書直指，黃國昌在2016年至2020年任期，因為人緣不好，提案都沒人幫他連署，法案通過數0，過得很辛苦。現在靠著藍白合，黃國昌提的法案終於通過了。

林智群續指，不過，這些法案很快被宣告違憲，法案違憲率100%，直呼「這個成就也是無人可及！」

林智群更自嘲，法律系以後要開憲法課程，拿這個判決做教材就好了。



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