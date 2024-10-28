康芮颱風路徑原本各國預測分歧，但今天各國預測的方式幾乎都西修，根據日本氣象廳的預測，原本預計會在11月1日週五從宜蘭登陸，但颱風速度加快，有可能提早到10月31日週四下午，強度上看中度颱風上限，台灣有可能海陸警齊發，中央氣象署預測會在週二發布海警、週三陸警。
康芮颱風各國最新路徑觀氣象看天氣臉書分享了各國最新路徑，目前多數國家都認為康芮有機會在11月1日周五擦過或登陸台灣東部、北部，這也表示侵台機會大增，氣象署也將路徑修正為十分貼近東北部海岸北上，根據目前路徑預計，週三（30日）深夜暴風圈進入台灣海域，預計週四（31日）上午暴風圈會觸陸，週五（11月1日）上半天颱風中心最靠近。
日本氣象廳 10月28日當地時間16:40公告，預計康芮號颱風31日左右的期間強度最大，從沖繩南部向西北移動。 28日下午颱風位於菲律賓東部，以每小時約15公里的速度向西北偏西方向移動。中心大氣壓力980百帕，中心附近最大風速30m/s，最大瞬時風速40m/s，風暴95公里範圍內有超過25m/s的強風距中心的半徑。預計颱風30日將向菲律賓東部西北偏西方向推進，並持續增強。
目前預估康芮颱風可能會抵達中颱上限，日本氣象廳路徑預測對於台灣最快觸陸的時間會在週四（31日）下午，一直到週五（11月1日）對於台灣的影響最大，若依照此路徑，北部、東北部影響最嚴重，要嚴防強風豪雨。
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日本氣象廳 10月28日當地時間16:40公告，預計康芮號颱風31日左右的期間強度最大，從沖繩南部向西北移動。 28日下午颱風位於菲律賓東部，以每小時約15公里的速度向西北偏西方向移動。中心大氣壓力980百帕，中心附近最大風速30m/s，最大瞬時風速40m/s，風暴95公里範圍內有超過25m/s的強風距中心的半徑。預計颱風30日將向菲律賓東部西北偏西方向推進，並持續增強。
目前預估康芮颱風可能會抵達中颱上限，日本氣象廳路徑預測對於台灣最快觸陸的時間會在週四（31日）下午，一直到週五（11月1日）對於台灣的影響最大，若依照此路徑，北部、東北部影響最嚴重，要嚴防強風豪雨。
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