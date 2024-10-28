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在國際知名醫學期刊上，曾發表過150多篇醫學論文，黃建榮醫師在九年前創立黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF，不斷追求精準、創新的技術與暖心的陪伴呵護，不僅是一個生殖醫學中心，更是牽起許多媽咪與寶寶緣分的暖心起點。10月13日，黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF熱鬧非凡，原來是「萬聖節好孕回娘家」活動，邀請成功案例回娘家，分享他們的育兒經驗與好孕故事，院長黃建榮醫師也戴上巫師帽，與兒子黃珽琦副院長（小黃醫師），共同和好孕家庭共享幸福的喜悅。充滿歡笑與溫馨的活動現場，除了分享得來不易的心路歷程，更多的是交換彼此的育兒經，無論是初為人母、人父的喜悅，或是面對育兒挑戰的堅持，都是溫暖且真摯的分享，讓人深深感受到，好孕不只是一對夫妻之間的事，更是一種可以分享、激勵人心的正能量。而適逢黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF九週年，現場也準備了可愛的人偶蛋糕，由院長黃建榮醫師與副院長小黃醫師黃珽琦切蛋糕與大家共同分享。黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF擁有醫學院教授、老師級醫師團隊，醫學中心有30年經驗的胚胎師團隊，以及博士護理長領導的溫馨護理團隊，與所有爸爸媽媽都像一家人一樣，甚至培養出更深厚的革命情感，深知這是一條需要運氣，更需要堅持的路，穩定且溫柔的陪伴著，共同期待著他們能好孕連連，看著爸媽們抱著孩子，更是打從心裡替他們感到喜悅。看著現場的歡樂氣氛，一定很難想像這裡所有的爸爸媽媽都曾經歷過辛苦的求子路。育媽咪36歲時冷凍卵子，經歷自然懷孕流產的痛苦後，41歲一次植入成功，誕下一對雙胞胎男孩。慈媽咪曾因輸卵管阻塞挑戰多次試管療程，雖然第一次懷孕流產，但第二次成功生下雙胞胎女兒。瑜媽咪是多囊性卵巢患者，兩次試管失敗後第三次終於成功，迎來雙胞胎女兒。萍媽咪在多次試管和染色體篩檢無果後，不放棄希望，接連生下兩個孩子。嘉媽咪因晚婚走上試管之路，歷經口服排卵藥及多次植入的過程，最終迎來健康的兒子。每對爸媽都經歷過失敗與淚水，好在有黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF團隊的專業判斷與溫馨陪伴，在堅持後終於都成功迎來幸福的喜悅。黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF高成功率的關鍵，在於不論是胚胎培養實驗室的環境、硬體設施，各式最先進的儀器或者培養條件和安全設備，都超越醫學中心等級，並且是全球最新最先進的；更重要的，與專業先進並行不悖的，是所有醫護人員的溫柔暖心與理解陪伴，支持著求子心切的爸爸媽媽，相伴走過這條孕育之路。黃建榮婦產科診所暨台北試管嬰兒中心Taipei IVF