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中國信託華航聯名卡慶祝發卡量突破20萬張，特別推出「曬機票抽華航經典餐具」活動。用戶只需在其FB貼文留言上傳華航機票照片，並分享下一次旅行的計畫，即可參加抽獎，有機會贏得限量的「華航經典機上餐具組」。活動從即日起至2024年10月31日結束，屆時將選出5名幸運者贈送精美獎品。自活動啟動以來，許多華航忠實粉絲踴躍參與，網友們紛紛曬出他們的機票與旅行計劃，留言中更可見知名Youtuber呼應「我平常消費買機票也都用這張！！！累積哩程最常拿來換日本來回機票」。一位網友更在Threads平台上分享了他與家人的旅行經驗，表示光今年就累積了16張華航機票，並計劃了未來數次旅程。他也提到利用哩程升等的無痛享受，並大讚華航的米其林合作飛機餐，引起廣大網友共鳴，原po也於串文底下回覆提及了本次曬機票抽獎的活動。此外，中信與華航聯手推出的消費滿額抽獎活動也同步進行中。活動期間，凡累積消費達10萬元的卡友，均有機會抽中不限航線的商務艙機票或高達百萬哩程的獎勵，進一步提升了整個20萬卡慶活動的熱度與吸引力。