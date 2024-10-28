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由艾肯娛樂代理的STEAM遊戲《永劫無間》於十月展開一系列萬聖節活動，於上週六在三創生活園區盛大舉辦線下萬聖快閃活動，盛大預告萬聖節新版本的到來！現場邀請中職啦啦隊女孩「米奇」Cosplay化身《永劫無間》熱門角色「寧紅夜」與藝人們共同帶來「無間不摧」快閃表演，並與現場粉絲玩家互動，吸引大量粉絲玩家熱情參與！而伴隨著《永劫無間》萬聖版本的到來，新英雄「席拉」消息也正式曝光，在萬聖節當天除了有新的遊戲內容之外，也預告席拉將於萬聖節正式登陸聚窟洲！本次快閃舞蹈特邀知名編舞導演「橘子」為活動量身打造的武俠風快閃舞蹈成為活動最大亮點。橘子融合《永劫無間》獨特武俠風格獨創全新「搧風舞」舞步，現場除了有由中職啦啦隊米奇Cos成的遊戲角色「寧紅夜」以外，還有「妖刀姬」、「玉玲瓏」以及永劫玩家最熟悉的經典時裝「青蛙裝」，偕同藝人李梓誠、林怡宜帶來最精采的「無間不摧」超動感快閃演出，表演熱騰，現場也歡呼聲連連！橘子受訪時表示：「扇子是永劫無間代表中性風格的武器。以搧風為出發點，希望能讓大家都能夠享受舞蹈，並融入到遊戲的武俠世界中，同時也邀請大家都能來挑戰這支舞蹈，共襄盛舉！」行銷團隊特別安排，讓粉絲玩家可以近距離與啦啦隊女孩、藝人互動的機會，現場開放民眾能夠與來賓們進行「永劫拳」PK挑戰，玩家們在現場熱情與米奇、藝人互動合照，現場歡樂氣氛高漲，並帶走了《永劫無間》週邊以及品牌贊助好禮，玩家們在現場收穫滿滿，留下最深刻最好玩的萬聖回憶！《永劫無間》官方團隊在本次活動更是搬出「光劍互動機台」，讓現場玩家體驗刀光劍影的快感，玩家們從線上到線下，自聚窟洲一路砍到三創園區，做一個貨真價實的劍客。現場體驗民眾透過「永劫拳」、「光劍互動機台」等活動除了享受滿滿樂趣，也帶民眾深入體驗了《永劫無間》武俠快感！隨著萬聖線下活動圓滿落幕，《永劫無間》也將在10月31日迎來全新改版，推出全新英雄啟明之輝－席拉，來自西方的新英雄席拉， 虔誠的她，信仰光明，勤修術法，施展著光的力量，是永劫世界中特別而耀眼的存在。此外，因應萬聖節到來，遊戲更將推出全新萬聖節原創主題「詭聞異事」系列時裝【閻王】、【哈迪斯】邀請大家換上新衣裳共度萬聖節，並且遊戲中將有全新大廳跳舞機系統，玩家將可以在蓬萊島上勁歌熱舞，以武會友也以舞會友！