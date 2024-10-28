我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遺孀悲痛請求歌迷在演唱會時點唱〈我是如此相信〉，幫忙完成先生的遺願。（圖／臉書）

▲周杰倫完成已逝歌迷遺願，遺孀感動致謝回覆。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會本月26日來到馬來西亞，然而有位歌迷不幸在當天驟逝，其遺孀悲痛發文請求歌迷可以幫忙點歌〈我是如此相信〉，以彌補丈夫的遺憾，貼文曝光後立刻在網上掀起轉發潮。周杰倫昨日在IG分享演唱會照片時，特地在貼文中插入該首歌曲，令歌迷遺孀相當感動。近期有位馬來西亞粉絲發文透露，原先要和丈夫一起去聽周杰倫26日的演唱會，沒想到丈夫卻在當天早上驟逝，無緣親自到場朝聖偶像。其遺孀悲痛發文請求廣大歌迷，在演唱會點歌環節時點唱〈我是如此相信〉，並表示這首歌是她與丈夫結婚時的開場曲。周杰倫昨日在IG曬出多張演唱會當天的照片，特別在文中插入已逝歌迷遺孀所點的歌曲〈我是如此相信〉，暖心的舉動也釣出歌迷遺孀感動回覆：「謝謝周杰倫彌補了我丈夫因離世不能去看你演唱會的遺憾，我相信他也聽到了。」留言曝光後，立刻湧入許多人幫該名遺孀加油打氣，粉絲見狀也紛紛在貼文下方大讚周杰倫，「哥，謝謝你幫逝者圓夢」、「謝謝你」、「哥好貼心，直接在這裡圓了他的遺憾！ 」