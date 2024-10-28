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國發會今（28）日公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較8月減少5分，來到6個月以來新低；燈號轉為黃紅燈，景氣紅燈只亮了1個月。據統計，9月景氣最主要衰退原因來自「海關出口值」、「批發、零售及餐飲業營業額」雙雙衰退導致， 從紅燈降為綠燈。對此，國發會說明，主要還是傳統產業貨品外銷動能出現大幅度衰退，這部分包括國際需求仍舊疲弱，再加國際油價大幅度下滑，導致我國油品出口出現大量衰退，另外像是化學塑膠產品都受到牽連。至於內需表現下滑部分，國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，因為今年中秋節比去年早，所以許多中秋節採購量能都在上月已經完成，導致今年9月的中秋商機被沖淡。另一方面，「機械及電機設備進口值」，9月也出現大幅度衰退。對此，國發會說明，台積電投資與今年預期相符合，明年甚至可能會再加碼投資，其他像是日月光、南亞科投資也趨近穩定。今年下半年景氣進入震盪，6月至9月景氣燈號在紅燈及黃紅燈間「反覆橫跳」，再加上10月山陀兒颱風、11月美國大選，是否台灣經濟在年底前都無法進入穩定？邱秋瑩直言，確實在美國大選以前各界風險意識比較高，也會牽動一些廠商的投資佈局大家都在觀望。但她表示，這一波景氣上揚還是半導體、資通信產業所帶來的景氣帶，那像是台積電對於未來AI應用仍舊相當看好，這些景氣行情復甦是會繼續。但她也坦言，最近幾個月震盪比較大，主因還是來自於傳產，「這個成長的態勢是延續，但是如果要看那個產業的均衡情況，我們覺得這個傳統產業的，復甦的態勢是比較需要留意的。」然而，觀察近半年的外銷訂單動向指數，台灣下半年以往有「愈到年底愈暢旺」趨勢，但今年下半年的外銷訂單動向指數逐月下修。對此，邱秋瑩歸納還是傳產展望比較保守，即便科技貨品拉抬力道很大，傳產下探力道更大，但隨著中國祭出經濟刺激政策，可以再觀察是否有所拉抬。她強調，台灣經濟還是在復甦軌道上，「就是成長動能延續是無庸置疑的」，像是最近幾個機構預測台灣經濟成長率，國際貨幣基金組織（IMF），將台灣經濟成長率從3.1%上修至3.7%，經濟學人信息社（EIU）甚至預估台灣可以「破4」達到4.2%，可見各機構仍對台灣經濟相當樂觀。