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▲全台共有12縣市破90％機率受到康芮暴風圈侵襲，其中最高96％出現在蘭嶼地區，綠島、台東縣則達95％。（圖／取自中央氣象署）

▲氣象署預測，康芮颱風恐怕會達到中颱上限等級，甚至不排除升級強颱，最快可能明日就會發布海上颱風警報，預計周三發布陸上颱風警報。（圖／取自中央氣象署）

今年第21號颱風「康芮」（國際命名Kong rey）正朝西往台灣前進，強度不排除升級強颱。中央氣象署預估，最快明（29）日就會發布海上颱風警報，周四上午暴風圈就會接觸台灣，全台有12縣市破90％機率會受康芮颱風暴風圈侵襲。對此，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇透露，到時應該全台各地都有機會停班停課，尤其是31日及11月1日。根據氣象署最新資料顯示，全台共有12縣市破90％機率受到康芮暴風圈侵襲，其中最高96％出現在蘭嶼地區，綠島、台東縣則達95％，另外還有恆春、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市、苗栗縣等。對此，吳聖宇指出，康芮颱風來襲，全台各地應該都有機會停班停課，尤其是31日、11月1日這2天。稍早氣象署直播也提到，按照目前最新路徑看來，康芮颱風最有在花東一帶登陸，對東部帶來大豪雨影響，尤其周四最為明顯，北部、南部、中部山區也可能出現局部大雨或豪雨，周五颱風通過中央山脈進入到西部平原，就會逐漸朝海峽方向往北離開，中南部仍要留意颱風威脅，即使強度減弱，中心附近仍有不小風雨。康芮颱風中心今日上午8時在鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速14轉10公里速度向西北西移動。中心附近最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑220公里。氣象署預測，康芮颱風恐怕會達到中颱上限等級，甚至不排除升級強颱，最快可能明日就會發布海上颱風警報，預計周三發布陸上颱風警報，周四上午暴風圈就會接觸台灣。