我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風最新風雨時程，按照目前路徑影響，花東地區首當其衝，週四、週五影響最為劇烈，全台有機會停班停課。（圖/中央氣象署提供）

▲不少上班族不想再放颱風假，因薪水在今年已經被扣好幾天，損失至少萬元以上。（圖／NOWnews攝影中心）

▲停班停課的「颱風假」，並不是勞基法規定的假期，當勞工沒有上班時，老闆可以選擇不支薪。（示意圖／翻攝Pixabay）

康芮颱風目前持續增強逼近台灣當中！中央氣象署預估週四晚間至週五上午，康芮颱風可能從花東一帶登陸，並且直球對決中央山脈，接著穿台出海，氣象署預計明（29）日下午發布海警，週三（30日）發布陸警，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，而天氣風險公司經理吳聖宇也表示，目前颱風的路徑變化仍大，對各地的影響程度尚不明確，但是「康芮」路徑持續西修，對台的影響正在增大，；而氣象專家賈新興也提到，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，而消息曝光之後，不少上班族已經開始在「Threads」大崩潰表示：「而網紅Cheap也發文表示：「按照颱風這個路徑，我覺得禮拜五全台放假的機率99%對吧？」貼文曝光後，不少上班族大崩潰表示：、「停班停課真的很煩，既定工作行程被打亂，下個禮拜又要補回來.....」、回顧今年夏季開始，7月遇上凱米颱風、10月有山陀兒颱風，月底則有現在的康芮颱風，，因此今年因為颱風登陸多，已經有許多上班族少領了至少1萬元以上的薪資，讓大家苦不堪言。只能希望康芮颱風襲台不要造成災害，也不要有重大損失，民眾還是要及早做好防颱準備啊！