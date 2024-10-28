康芮颱風目前持續增強逼近台灣當中！中央氣象署預估週四晚間至週五上午，康芮颱風可能從花東一帶登陸，並且直球對決中央山脈，接著穿台出海，氣象署預計明（29）日下午發布海警，週三（30日）發布陸警，週四、週五則是康芮颱風影響最劇烈的時刻，已經有多位專家預測屆時停班停課有可能連續2天，讓許多上班族哀嚎遍野，直呼：「不要再放颱風假啦！」
康芮颱風來襲！週四、週五可能連續停班停課
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，康芮颱風在週四、週五影響最為劇烈，登陸路徑偏花東一帶，降雨東半部為主，預估可能有豪雨等級以上降雨；其他地方也有短暫陣雨，北部、南部和中部山區有局部大雨或豪雨，颱風登陸後進入中央山脈，週五通過西部平原進入海峽往北離開，中南部還是要留意風雨。
而天氣風險公司經理吳聖宇也表示，目前颱風的路徑變化仍大，對各地的影響程度尚不明確，但是「康芮」路徑持續西修，對台的影響正在增大，根據氣象署目前資料顯示，到時應該各地都會有機會放到颱風假，尤其是31日、11月1日這2天；而氣象專家賈新興也提到，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，週四停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。
康芮颱風可能再度停班停課！上班族不願放假心聲超苦
而消息曝光之後，不少上班族已經開始在「Threads」大崩潰表示：「今年是什麼颱風博覽會啦....以前都不來今年一次就來三顆，再停班停課真的要沒錢了」、「感覺這路徑禮拜四禮拜五又要停課......2天薪水又沒了眼神死。」而網紅Cheap也發文表示：「按照颱風這個路徑，我覺得禮拜五全台放假的機率99%對吧？」
貼文曝光後，不少上班族大崩潰表示：「真的煩死了，都剛好是平日來，一直被狂扣薪水，今年至少被扣1萬1了」、「凱米2天、山陀兒3天、康芮2天，剛好1萬1千多沒領到錢」、「停班停課真的很煩，既定工作行程被打亂，下個禮拜又要補回來.....」、「現在才知道過去幾年沒颱風來有多幸福，今年薪水被扣慘了！」
今年颱風假至少已經要放6天！上班族被扣薪扣到害怕
回顧今年夏季開始，7月遇上凱米颱風、10月有山陀兒颱風，月底則有現在的康芮颱風，前兩次有多數人已經放了約5天的颱風假，如果這次週四、週五又停班停課的話，一般正常的上班族今年就放了至少6天、7天以上的颱風假。
不過尷尬的是，停班停課的「颱風假」，並不是勞基法規定的假期，只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可以因為安全因素不出勤班別，雇主不得懲罰，包括曠職、計入事假等等，而當勞工沒有上班時，老闆可以選擇不支薪，因此今年因為颱風登陸多，已經有許多上班族少領了至少1萬元以上的薪資，讓大家苦不堪言。只能希望康芮颱風襲台不要造成災害，也不要有重大損失，民眾還是要及早做好防颱準備啊！
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中央氣象署預報員黃恩鴻表示，康芮颱風在週四、週五影響最為劇烈，登陸路徑偏花東一帶，降雨東半部為主，預估可能有豪雨等級以上降雨；其他地方也有短暫陣雨，北部、南部和中部山區有局部大雨或豪雨，颱風登陸後進入中央山脈，週五通過西部平原進入海峽往北離開，中南部還是要留意風雨。
而天氣風險公司經理吳聖宇也表示，目前颱風的路徑變化仍大，對各地的影響程度尚不明確，但是「康芮」路徑持續西修，對台的影響正在增大，根據氣象署目前資料顯示，到時應該各地都會有機會放到颱風假，尤其是31日、11月1日這2天；而氣象專家賈新興也提到，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，週四停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。
康芮颱風可能再度停班停課！上班族不願放假心聲超苦
而消息曝光之後，不少上班族已經開始在「Threads」大崩潰表示：「今年是什麼颱風博覽會啦....以前都不來今年一次就來三顆，再停班停課真的要沒錢了」、「感覺這路徑禮拜四禮拜五又要停課......2天薪水又沒了眼神死。」而網紅Cheap也發文表示：「按照颱風這個路徑，我覺得禮拜五全台放假的機率99%對吧？」
貼文曝光後，不少上班族大崩潰表示：「真的煩死了，都剛好是平日來，一直被狂扣薪水，今年至少被扣1萬1了」、「凱米2天、山陀兒3天、康芮2天，剛好1萬1千多沒領到錢」、「停班停課真的很煩，既定工作行程被打亂，下個禮拜又要補回來.....」、「現在才知道過去幾年沒颱風來有多幸福，今年薪水被扣慘了！」
今年颱風假至少已經要放6天！上班族被扣薪扣到害怕
回顧今年夏季開始，7月遇上凱米颱風、10月有山陀兒颱風，月底則有現在的康芮颱風，前兩次有多數人已經放了約5天的颱風假，如果這次週四、週五又停班停課的話，一般正常的上班族今年就放了至少6天、7天以上的颱風假。
不過尷尬的是，停班停課的「颱風假」，並不是勞基法規定的假期，只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可以因為安全因素不出勤班別，雇主不得懲罰，包括曠職、計入事假等等，而當勞工沒有上班時，老闆可以選擇不支薪，因此今年因為颱風登陸多，已經有許多上班族少領了至少1萬元以上的薪資，讓大家苦不堪言。只能希望康芮颱風襲台不要造成災害，也不要有重大損失，民眾還是要及早做好防颱準備啊！
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