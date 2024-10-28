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▲日本執政黨自民黨在這次眾議院選舉中僅獲得191席，未能單獨過半。（圖／美聯社／達志影像）

日本眾議院大選結果於28日正式出爐，執政聯盟自民黨以及公明黨席次大減，即使兩黨相加也無法取得國會過半席次，這也讓甫上任的新首相石破茂面臨「跛腳鴨」政治危機，更引發黨內不滿聲浪。如今，石破茂必須想方設法穩住局勢，以避免成為戰後「最短命首相」。日本眾議院選舉於27日落幕，結果也在28日正式出爐，執政黨自民黨最終僅取得了191席，相較選前247席減少了56席，不僅未能單獨過半，就連與執政聯盟夥伴公明黨的24席相加，仍無法達到國會過半席次的233席。如此結果顯示出自民黨的大敗，也為日本政壇埋下不安定因素。石破茂在10月1日才剛就任日本首相，旋即決定「最速」解散國會以穩固政權，反而讓自民黨陷入執政十多年來最大危機。這一局面可視為選民對前首相岸田文雄執政3年中的任內政策積累的不滿的反映。除了與民生經濟相關的政府增稅方案、通貨膨脹、經濟低迷等困境之外，在前首相安倍晉三遭到暗殺身亡後，又接連爆出了與統一教會關係過於緊密和「小金庫事件」的醜聞也重創自民黨。在本次眾議院選舉前，自民黨又遭爆料對未獲提名候選人擔任代表的自民黨分部，給予2000萬日元補助金，成為了壓垮駱駝的最後一根稻草。選民對自民黨的失望尤其集中於高物價之苦。過去30年來薪水停滯不前，而物價卻以半世紀最快的速度攀升，每月額外支出增加1至2萬日元（約台幣2090至4180元），使得執政黨貪腐醜聞在此背景下更加刺眼。石破茂自身也未能推卸責任，他在政治獻金和黨內派閥問題的處理上不力，加劇了選民的積怨。而石破茂上月自民黨總裁選舉中擊敗了被視為「安倍繼承人」的高市早苗，並以「小金庫事件」為由壓制安倍派，拒絕提名選舉人或重複提名比例代表，激起黨內不滿。在2007年，當時由安倍晉三率領的自民黨在參議院選舉中吃了敗仗，當時石破茂冷峻表示，「首相應該要辭任吧，這才是最高權力者應有的責任擔當」、 「選舉敗北後仍留任，這是說不通的。」如今自民黨失利，作為選舉對策委員長的小泉進次郎隨即向石破茂遞交辭呈，但身為自民黨黨魁的石破茂卻暗示不會辭任，僅稱會尋求在政策上能達成共識的其他政黨合作，這一舉動在選民間引發不滿，自民黨內部也關注來年夏季的參議院選舉動向。但對於石破茂來說，真正的考驗可能還在前方。根據日本憲法規定，眾議院解散並舉行大選後須於30日內召開國會，這次的最後期限為11月26日。在此期間，石破內閣須進行總辭，由新選眾議員與參議院選出下任首相。若指名選舉無人過半，將由得票最高的兩名候選人進行決選投票。立憲民主黨黨魁野田佳彥已表示，將積極爭取首相之位。此次選舉中「自公」執政聯盟未能過半，立憲民主黨亦未達過半席次，使得未來這場指名選舉撲朔迷離。倘若首相指名選舉時無人過半，石破茂和野田佳彥的對決可能在所難免。若石破茂無法順利獲指名為首相，將成為戰後在位時間最短的首相。儘管目前自民黨還是國會最大黨，但已不夠有力量，使得改革計劃可能得停止。若自民黨想在國會中站穩腳步，除了要將因「小金庫事件」未獲提名的當選議員找回來，也要去拉攏其他小黨，但不少黨與自民黨有著不同政治主張，這勢必需要在政策上作出妥協。石破茂為了挽回自民黨形象而提前解散國會，這場政治豪賭卻適得其反，更遭到了「選民嚴厲判決」。