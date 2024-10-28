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▲勞青年處處長李雨蓁化身為「馴龍師」，帶領小怪獸們展開搗蛋討糖的趣味行動。（圖／屏東縣府提供）

連續三年舉辦的屏東職人町萬聖節派對及遊行於27日晚間圓滿落幕，吸引眾多大小朋友熱情參與，現場洋溢著歡樂的節日氣氛。屏東縣政府勞青年處處長李雨蓁化身為「馴龍師」，帶領小怪獸們展開搗蛋討糖的趣味行動。近百位參加者以各式各樣的造型現身，從傳統鬼怪、南瓜到本次限定主題恐龍，創意裝扮令人目不暇接。雖然天候不佳，但小怪獸們仍精神奕奕地出發討糖，掀起一波波歡樂熱潮。李雨蓁表示，萬聖節是讓人發揮創意、享受變裝的節日，而職人町作為屏東青創基地，充分展現青年創意、敢於嘗試的特質。她很開心看到這麼多人聚集在此，一同慶祝這個特別的夜晚，並展示屏東青年的想像力與活力。期盼每個參與者都能在這裡找到歡樂，度過一個難忘的節日。本次活動除了遊行，職人町更擴大市集規模至國產署屏東辦事處前的停車場，現場設置了近60個攤位，包含萬聖節主題的美食攤車、文創商品、手作藝品及療癒塔羅，還有精彩的異國表演與水晶祈福音樂會，為這個充滿驚喜的節日增添別樣氛圍。透過音樂與水晶能量的祈福，現場充滿平靜與祝福的氣息，讓整個職人町沉浸在濃厚的萬聖節氛圍中。勞青處指出，藉由這場豐富多元的萬聖節活動及討糖遊行，希望讓民眾感受到屏東的熱情、創意與活力，同時帶動觀光效益，並歡迎大家明年再度相約職人町，一起歡度奇幻萬聖節。