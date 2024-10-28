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▲康芮颱風最新系集平均路徑南調至台灣南端一帶，個別系集模擬則分布在兩側，目前仍以登陸台灣的數量最多，其次則是通過巴士海峽，僅少數通過東北部海面。（圖／取自三立準氣象．老大洩天機專欄）

▲康芮颱風外圍水氣周三開始就會匯入，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東地區轉有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

今年第21號颱風「康芮」（國際命名Kong rey）目前持續朝台灣前進，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，康芮颱風在未受地形破壞前，不排除有增強為強颱的機率，根據最新預測路徑，康芮颱風已經調至花東一帶登陸，在周四、五（30日、11月1日）將對台灣構成嚴重威脅，絕不可小覷。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據各國官方預測路徑顯示，康芮颱風過去幾天走向逐漸朝西調整，最新預測路徑已經調至花東一帶登陸；歐洲模式系集式模擬也有類似調整，康芮颱風最新系集平均路徑南調至台灣南端一帶，個別系集模擬則分布在兩側，目前仍以登陸台灣的數量最多，其次則是通過巴士海峽，僅少數通過東北部海面。中央氣象署與日本氣象廳持續預測，康芮颱風在未受地形破壞前，近中心平均風速達48米／秒，為中度颱風上限，不排除有增強為強颱的機率，帶來的嚴重威脅絕不可小覷。周三（30日）開始康芮颱風外圍水氣就會匯入，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東地區轉有局部短暫雨，背風面中南部則為晴時多雲，北台灣整體濕涼。康芮颱風在周四、五（30日、11月1日）對台灣構成嚴重威脅，吳德榮提醒民眾提前做好防颱準備，一直到周六、日（2、3日）康芮颱風逐漸遠離，全台天氣好轉，但殘餘水氣仍有零星降雨機率。但各地風雨大小與颱風路徑息息相關，明日不確定性會再大幅縮小。