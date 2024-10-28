第21號颱風「康芮」（國際命名Kong rey）今（28）日下午2時中心位置在北緯16.6度、東經130.2度，以每小時11公里速度，向西前行，目前正朝台灣前進，中央氣象署預計周三發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前各國最新的路徑預報，康芮颱風暫時是萬箭穿心，大多共識都是從花東一帶登陸，周四至周五對台灣影響機率蠻高，氣象署預估，康芮颱風最接近台灣的時候，強度可能達到中颱上限，加上又是中大型颱風，因此對台灣陸地影響很難躲掉。
氣象粉專「台灣颱風論壇」今日17時許在臉書發文，表示根據各國最新的路徑預報，康芮颱風暫時是萬箭穿心，大多共識都是從花東一帶登陸，以目前資料來看，周四至周五颱風影響機率蠻高。
不過，路徑仍有調整空間，部分模式有報出更西的走向，甚至是從巴士海峽通過，這些都在誤差範圍內，「路徑關鍵期還沒到，實際走勢還要再看，有點拖，但秋颱就是這麼難報。」不過氣象署預估，康芮颱風最接近台灣的時候，強度可能達到中颱上限，加上又是中大型颱風，因此對台灣陸地影響很難躲掉，「除非颱風最後真的離的很遠才會沒事。」
「台灣颱風論壇」示警，最起碼東部以及恆春半島的風雨一定會有，各地沿海的強風也會蠻可觀，建議大家還是可以先做好防颱準備。稍早氣象署直播也提到，按照目前最新路徑看來，康芮颱風最有在花東一帶登陸，對東部帶來大豪雨影響，尤其周四最為明顯，北部、南部、中部山區也可能出現局部大雨或豪雨，周五颱風通過中央山脈進入到西部平原，就會逐漸朝海峽方向往北離開，中南部仍要留意颱風威脅，即使強度減弱，中心附近仍有不小風雨。
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不過，路徑仍有調整空間，部分模式有報出更西的走向，甚至是從巴士海峽通過，這些都在誤差範圍內，「路徑關鍵期還沒到，實際走勢還要再看，有點拖，但秋颱就是這麼難報。」不過氣象署預估，康芮颱風最接近台灣的時候，強度可能達到中颱上限，加上又是中大型颱風，因此對台灣陸地影響很難躲掉，「除非颱風最後真的離的很遠才會沒事。」
「台灣颱風論壇」示警，最起碼東部以及恆春半島的風雨一定會有，各地沿海的強風也會蠻可觀，建議大家還是可以先做好防颱準備。稍早氣象署直播也提到，按照目前最新路徑看來，康芮颱風最有在花東一帶登陸，對東部帶來大豪雨影響，尤其周四最為明顯，北部、南部、中部山區也可能出現局部大雨或豪雨，周五颱風通過中央山脈進入到西部平原，就會逐漸朝海峽方向往北離開，中南部仍要留意颱風威脅，即使強度減弱，中心附近仍有不小風雨。
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