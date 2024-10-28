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10多個社福及勞工團體代表今（28）日上午來到立法院大門前抗議，勞動部預告核定「多元陪伴照顧試辦計畫」欠缺溝通，可能造成移工與本籍勞工同工不同酬。勞動部下午提3點回應，強調多元陪伴照顧集中在「臨短急」等需求，而採取NGO團體聘僱、適用《勞動基準法》都是為了更加保障移工工作權益，後續也會持續對外溝通。勞動部10月21日預告核定「多元陪伴照顧試辦計畫」草案，考量到勞動部多元陪伴照顧試辦計畫為試辦性質，參與該試辦計畫之陪伴照顧員是為補足短期照護臨時缺口，因此預告期間只設定7日，僅到10月28日。然而，短短7天的預告期間惹得團體不滿，認為只要成立滿5年的財團法人或公益社團法人都可委託仲介引進外籍移工，適用《勞基法》第84-1條責任制，每月工時上限288小時，每日上限14小時，還可連續12天工作，恐有剝削移工疑慮，直言這項政策將造成「移工同工不同酬」。對此，勞動部說明，多元陪伴照顧服務試辦計畫，主要是回應民眾，尤其是長輩「臨」時有狀況，卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的「短」其需要照顧人力、家人手術或病後需要「急」性後期照顧等陪伴照顧需要，面對「臨短急」的人力需求，採取長照服務或聘僱家庭看護移工之外的另一個選擇，採一對多的模式進入家庭提供服務。其次，勞動部為了規劃試辦方案，已經3次邀請勞資政學社會團體代表討論，包括衛生福利部、專家學者、長照居服團體、移工團體等蒐集各界意見，均支持應儘速試辦多元陪伴試辦計畫，回應家庭多元照顧需求。第三，勞動部表示，多元陪伴照顧試辦計畫工作者由試辦單位NGO聘僱，勞動部指出，未來將由哪個NGO負責試辦計畫，日後會用徵選方式選出來。而由NGO聘僱的移工依規定適用《勞基法》保障勞工權益，因工作性質必須一對多服務，進入不同的家庭，其工作型態具有相當的間歇性，而例假亦需彈性安排。勞動部進一步說明，這是為了讓照顧者可以提供不同長短服務時數，工作時間安排、調度及交通轉場夠具彈性，認同適用勞基法84條之1規定，比較不會損害勞動權益。最後，勞動部強調，目前草案仍在預告，將會持續廣泛徵詢社會各界意見，積極推動多元陪伴照顧服務試辦計畫，預定2024年底前開辦。勞動部補充，試辦計畫預計至少會試辦3年，中間只要有任何必須修正地方都會即時調整，隨時滾動式檢討，不會等到3年才改善。