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中國今年萬聖節活動遭到警方管制驅離，這讓人聯想到去年甫結束疫情封控的上海民眾，因為扮成防疫人員「大白」揶揄時政而遭當局帶走的情況，然而一年過去，上海警方仍嚴格控制市區活動，部署大量警力並盤查、驅逐甚至逮捕變裝者，許多酒吧、公園更取消原先的慶祝活動，掀起大批熱議。經常在X平台上傳影片的中國知名異議人士「李老師不是你老師」這幾天分享來自中國各地的影片，可以發現今年的萬聖節活動場地被迫多次轉移，從巨鹿路、長樂路遷至中山公園及中山路，甚至有民眾到杭州、廣州等城市串聯，然而各地的警方也嚴格執法，驅趕參加者，其中被「重點關照」的就是上海。今年的萬聖節前夕，上海警方嚴格控制市區活動，上海政府更是自10月中旬便通知酒吧業者禁止舉辦活動，並加強對變裝活動的限制，特別是在市中心鬧區如靜安寺、巨鹿路和長樂路一帶。「李老師不是你老師」分享各地情況可以看見，有不少警察在市區對這些萬聖節變裝者進行「維穩」的過程，在上海黃浦區的警方更是針對「具有恐怖或暴力元素」裝扮，如蝙蝠、南瓜、骷髏等進行禁止，且一經發現即驅離，現場更有扮裝成美漫角色死侍、蝙蝠俠、中國神話當中的玉來佛祖、哪吒或耶穌都被警方帶走。上海居民對此管理不滿，認為穿著奇裝異服表達自由並不該被壓制。異議學者陳道銀分析指出，在當前中國社會壓力下，萬聖節已成為年輕人隱晦表達不滿的窗口。他認為，許多接受過西方文化的年輕人知道自由表達的權利，但在當下政治環境中無法直接發聲，因此透過變裝的形式來傳達意見。值得注意的是，2023年的萬聖節，正是因為適逢剛解除疫情封控，大眾終於得以上街活動，並以「扮裝」來釋放積累的壓力，這些造型包含防疫期間最著名的「大白」醫護人員替人做核酸檢測，或是手持牌子寫著「學醫救不了中國人」的魯迅等，輿論也猜測當局加強管控可能與前總理李克強逝世一周年和「白紙運動」相關，無論如何這類「箝制思想」的管制活動已經引來不少抗議情緒與討論。