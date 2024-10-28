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▲簡千翔和夥伴打完破傷風針後，秀出包紮後的手指頭。。（圖／簡千翔提供，2024.10.28）

▲簡千翔第一次救援小奶貓就成功，很有成就感。（圖／簡千翔提供，2024.10.28）

斜槓樂團歌手的民眾黨南投縣黨部主委簡千翔，昨天出發演出前發現一隻受困排水溝孔洞的小奶貓。由於小奶貓太怕人，他只好讓牠咬著戴手套的手，終於成功將牠拉出，卻發現手指頭也受傷了，後續還被咬第二次！他一直撐到表演活動結束，才到醫院打破傷風針，事後開心秀出包成一大包的右手中指，認為能救回一條生命，受點小傷「很值得」。南投縣議員簡千翔除了是民眾黨南投縣黨部主委，也是街頭藝人團體「灣島草民樂團」的成員，昨（27）日早上他運動時，突然聽到微弱的貓咪叫聲，仔細找了一下，發現一隻黑色小奶貓被困在水溝的排水洞裡。他擔心如果不趕快把牠救出來，只要水位再高一點，排水洞就可能被淹沒，於是馬上召集了住在附近的助理、樂團成員協助救援。大家備好雨鞋、罐頭下到水溝準備搭救，小貓卻嚇到越躲越裡面，用貓罐頭也沒辦法把牠引誘出來，簡千翔只好將戴著手套的右手伸進去，打算直接用手撈出來，但小貓反抗想咬人，他決定犧牲一隻手指讓牠咬著，之後慢慢拖出小洞，哪知小貓牙穿破手套將他咬到流血，一出來就跳到水溝裡，準備游泳逃走。簡千翔顧不得手上疼痛，衝過去把濕淋淋的小貓撈起來，沒想到小貓繼續反抗，對他又咬又抓，疼得他直喊「牠咬我啦！」脫下手套發現血流不止，因為表演時間快到，他聯絡愛心社團協助安置小貓後，便先跑表演活動，等活動結束才去打破傷風針與包紮傷口。