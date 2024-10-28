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大學入學考試中心今（28）日表示，114學年學科能力測驗將於 114 年 1 月 18 日（六）至 1 月 20 日（一）舉行。報名自 29 日起至11月12日截止，逾期不予受理；大學入學考試中心因應氣候變遷，本次考試採有條件開放試場冷氣，於考試當日之考試時間內，任一個時段的溫度預報達，則該日將全天開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度會以設定攝氏 26~28 度為原則，若考生因身心因素不便於冷氣環境應試， 請務必於報名時加註特殊情況以事先安排無冷氣試場。大考中心指出，高三在學生一律由就讀學校集體報名，高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲大考中心集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名；報名資料中，在「聯絡電話」欄位填寫行動電話號碼者，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。大考中心也提醒，開放試場冷氣屬服務性質，若考試過程中發生冷氣中斷，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。