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▲許光漢為金惠奫貼心送上應援零食籃。（圖／金惠奫IG）

▲許光漢（右）和《背著善宰跑》男主角邊佑錫（左）先前因為工作人員而認識。（圖／許光漢、邊佑錫IG）

演員許光漢今年8月無預警入伍當兵，讓台韓兩地的「許太太」都一陣哀號，不過他服役期間依舊挺活躍，最近韓國女演員金惠奫展開亞洲巡迴見面會，在見面會的花絮照中，竟然驚見許光漢送的應援零食籃，其中還有「義美小泡芙」讓台灣粉絲倍感親切，網友們都笑說：「許光漢真的無所不在耶！」。因為主演韓劇《背著善宰跑》而大紅的金惠奫大紅，近期展開亞洲巡演粉絲見面會，昨（27）日她在IG上分享了多張見面會的照片，喊話粉絲今後也要多多見面，讓粉絲驚喜的是，其中一張照片裡居然出現了許光漢送的零食籃，上面還貼心地寫著「恭喜你舉辦首場台北見面會！希望你在台北玩得開心，祝見面會成功！」滿滿的零食籃中，放著來自各國的餅乾糖果，其中還有台灣粉絲最熟悉的「義美小泡芙」。粉絲們看到貼文才知道原來兩個人有交集，許光漢再度展現了超強韓國人脈，許多人都笑說：「真的到處都是許光漢」，而許光漢今年8月已經入伍當兵，連在軍中都不忘送上友情禮物，也讓網友大讚他非常暖心。而和金惠奫一起主演《背著善宰跑》的邊佑錫，事實上和許光漢也是認識的關係，先前邊佑錫和許光漢被發現突然互相追蹤IG，一度引發話題，後來許光漢在代言活動上表示，因為剛好雙方有工作人員進而互相認識，私下也有一起吃過飯，如今和金惠奫的人脈也被曝光，讓粉絲們都好奇三位是不是也有聚會過呢？