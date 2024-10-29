萬聖節即將到來，橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN也推出萬聖節特別企劃《非人狂歡夜》，攜手星期一回收日、加法、KU-N、欸恩波等...不同領域癖好的12位台灣漫畫家獻上最異樣、最刺激的非人故事，這也是MOJOIN繼2022年《異外！不獸控制》睽違一年後的萬聖節特別企劃，MOJOIN平台表示: 「前年的《異外！不獸控制》非常受歡迎，當時只有6位漫畫家參與，今年規模擴大廣邀12位大手級老師創作，風格從獵奇、懸疑、幽默甚至到BL劇情都有，老師們天馬行空的想像，讓很多看到故事與人物造型的讀者都忍不住驚呼”原來也能這樣”。
向來畫風走細膩溫暖的”星期一回收日”就以蛇為主題形象創作，一改過去人類對蛇的恐懼感。欸恩波則是創造出擁有羊頭、鷹爪、蝙蝠翅膀的異形惡魔，看起來絕非善類，但是故事中卻被人類控制得死死的，欸恩波笑說:「我的靈感來自於，我很喜歡看囂張的惡魔吃鱉，因此有這樣的創作想法。」KU-N的《長椅上的幽靈》故事內容則是日常且溫馨，反映在成長過程中，對單純快樂的渴望與失落，加法則是替原本就已經超夯BL漫畫《逢魔同學》特別繪製番外篇，讓粉絲直呼「太香了」。
《非人狂歡夜》從10月23號到11月3號，一連12天每日在MOJOIN平台獨家更新上線。MOJOIN平台表示: 「與一般漫畫不同，這次的作品都是以極短篇形式呈現，雖然篇幅短，但情節緊湊且充滿衝擊力，可以讓讀者在短時間內快速進入劇情，享受高潮迭起的情節變化。」除此之外，MOJOIN官網也推出限時活動，閱讀《非人狂歡夜》任1話並完成活動簽到就可以抽萬聖跑趴必備小物，贈品包含「RAZER 雷蛇Kraken KITTY V2 BT 貓耳造型藍牙耳機」…等狂歡好禮，簽到越多天，中獎機會越高。這個萬聖節，讓我們一起沉浸在非人角色的奇幻世界中，體驗變形角色們帶來的驚喜冒險吧！
【關於MOJOIN】
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橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN，致力於孵育台灣IP，讓好故事被更多人看見。以創造魔力（MOJO）打造原創作品，翻玩電影、音樂、遊戲與Vtuber等內容，邀請大家一起加入（JOIN）精彩的娛樂體驗，感受全新的閱讀樂趣。更多的資訊請參考：
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