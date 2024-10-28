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▲史上10月最多侵臺颱風發生在1998年，共有兩個颱風「瑞伯」跟「芭比絲」，1998年至2000年以及1973年至1975年，都連續3年發生10月有颱風侵臺。（圖／取自賈新興臉書粉專）

▲康芮颱風對臺灣極有威脅，氣象署可能在明日下午至晚間發布海上颱風警報，後續也有發布陸警的機率。（圖／取自中央氣象署）

第21號颱風「康芮」（國際命名Kong rey）目前持續朝西接近臺灣東南方遠海，中央氣象署預估最快明（29）日下午至晚間發布海上颱風警報，康芮颱風對臺灣極有威脅，尤其東部地區首當其衝。而氣象專家賈新興透露，氣候上10月平均值有0.3個颱風侵臺，其中1998年為史上最多，有「瑞伯」跟「芭比絲」兩個颱風，造成臺灣災情慘重，當年共造成31人死亡。賈新興今日在臉書粉專以「歷年10月侵臺颱風數」為題發文，表示氣候上10月平均值有0.3個颱風侵臺，去年小犬颱風就是在10月登陸屏東縣鵝鑾鼻，而史上10月最多侵臺颱風發生在1998年，共有兩個颱風「瑞伯」跟「芭比絲」，1998年至2000年以及1973年至1975年，都連續3年發生10月有颱風侵臺。賈新興提到，瑞伯災情嚴重，尤其是北部及花東地區，北部、中部山區及東部有多處道路坍方，導致交通中斷，數個縣市電力、電訊受損。豪雨持續數日，也造成河水暴漲，多處地區嚴重淹水，其中又以臺北汐止區最慘重。瑞伯造成全臺共28人死亡、10人失蹤、27人輕重傷，房屋全倒4棟、半倒16棟；農業方面也受創嚴重，總損失達51.6億，以彰化縣受創最重。至於芭比絲颱風則是加上東北季風助力，在颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，北部、東北部地區發生嚴重豪雨，鐵路、公路交通都因多處地區積水或坍方而中斷，臺北、基隆、宜蘭地區多處淹水，其中仍是臺北汐止區最為嚴重，芭比絲造成3人死亡、3人失蹤，房屋全倒5棟、半倒9棟，農業損失4億元。中央氣象署粉專「報天氣」指出，康芮颱風將在明、後兩天（29、30日）逐漸接近臺灣東南方遠海，但因環境氣流變化較為複雜，周四（31日）之後的路徑變數仍相當大，目前射程範圍自巴士海峽到通過臺灣或到東方近海北上都有可能，未來一兩天是密切觀察期。由於康芮颱風對臺灣極有威脅，氣象署可能在明日下午至晚間發布海上颱風警報，後續也有發布陸警的機率，不過時間及影響區域，仍要視接下來颱風實際位置和環境氣流變化而定。目前評估東半部地區首當其衝，會出現顯著降雨，其他各地雨勢程度仍需再觀察。但無論颱風是否登陸，都會為沿海帶來相當大的風浪，提醒民眾近期若有前往山區、海邊活動的計畫，請關注氣象預報資訊並審慎評估。