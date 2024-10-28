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▲米倉涼子（左）收拾好難過情緒，華麗登上第37屆東京影展星光大道。（圖／DoctorX_tvasahi X）

▲米倉涼子（右）一路與影迷互動，請大家多多指教。（圖／DoctorX_tvasahi X）

▲西田敏行是《派遣女醫X》系列劇熟面孔，飾演「蛭間重勝」。（圖／DoctorX_tvasahi X）

日本演員西田敏行10月17日離世，演藝圈一片哀傷，才剛與他合作拍攝電影《劇場版 派遣女醫X FINAL》的米倉涼子更是無法接受。儘管難過，米倉涼子還是要收拾情緒、敬業工作，她今（28）日跟《派遣女醫X》參演演員岸部一德登上第37屆東京影展，更拿著西田敏行的照片合影表示：「他守護著我們。」令許多影迷忍不住情緒落淚。電影《劇場版 派遣女醫X FINAL》將於12月6日上映，米倉涼子與共演的岸部一德出席今天開幕的東京影展，她在登台前帶著17日因缺血性心臟病去世的西田敏行照片，一同參加這盛大的場合。米倉涼子身穿突顯優雅頸肩線條的黑色禮服，紅毯沿路上都微笑說著「請多多指教」並與觀眾互動，享受交流時光。西田敏行也是《派遣女醫X》系列劇參演者之一，長達11年的播出中，他飾演大門未知子（米倉涼子 飾）的對手演員「蛭間重勝」，官方今也發文表示：「蛭間院長守護著2人走上紅毯的模樣。」而米倉涼子在19日曾到西田敏行的靈堂，帶著疑似該作品的T恤見前輩最後一面，停留約30分鐘。《劇場版 派遣女醫X FINAL》官方網站上也發布一則長文，表示西田敏行是獨一無二的人：「飾演帝都醫科大學醫院院長蛭間重勝的西田敏行先生已經去世。這突如其來的訃報，讓全體演員和工作人員既驚愕又深感悲痛。耳邊似乎還能聽到帝都醫科大學醫院校歌『唯一無二』的歌聲。閉上眼睛，那威風凜凜的姿態彷彿昨天才剛剛呈現在眼前。身為大門未知子的勁敵，充滿欲望和野心的腹黑男人…然而，這個角色卻同時擁有難以討厭的傲嬌。西田敏行先生將蛭間重勝演得淋漓盡致，他的存在就是『唯一無二』的演員。西田先生對於蛭間這個角色也表示：『能盡情享受表演的樂趣，甚至可以說是我演藝生涯中排名前5的幸福時光。』我們一直都感受到他對這個角色的深厚愛意，西田先生比誰都期待這部電影的上映。『電影不是僅僅製作出來就算完成了，要經由觀眾觀看，才算真正成為完整的作品』，我們也銘記西田先生的這句話，決定將這部電影確實的呈現給觀眾。在此向西田先生深表感謝並致以衷心的悼念」。西田敏行1968加入「劇團青年座」的培訓所，隨後成為「劇團青年座」正式演員，1972年以《寫樂考》初亮相，此後接連出演許多音樂劇；電視方面也有亮眼成績，更參演不少NHK大河劇，包含《宛如飛翔》、《女太閤記》、《功名十字路》、《八重之櫻》、《西鄉殿》、《鎌倉殿的13人》等。他也是知名日劇《派遣女醫X》系列劇參演者之一，飾演角色為「蛭間重勝」，第2季至7季、特別篇，都能看到西田敏行的身影。除了演戲，他也很積極從事歌手活動，幫不少電視電影演唱主題曲；還在跨年指標節目《NHK紅白歌唱大賽》擔任過主持人、歌手、評審等，西田敏行樸實無華的性格、談話技巧、即興表演的能力，以及他作為喜劇演員和娛樂人的才華，都在綜藝節目和喜劇節目中受到矚目。獎項方面，「日本電影學院獎」影帝和優秀貢獻、「藍絲帶獎」最佳男主角、「報知電影獎」最佳男主角等，他通通都拿過，是日本演藝圈地位崇高的男演員之一。生 日：1947年11月4日過 世：2024年10月17日（76歳）身 高：168cm體 重：75kg配 偶：圈外人子 女：2女代表作：電視劇《八代將軍吉宗》《葵德川三代》《白色巨塔》《虎與龍》《八重之櫻》電影《釣魚迷日記》《敦煌》《學校》《鬼壓床了沒》綜藝節目《偵探！Knight Scoop》《人生的樂園》