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▲施名帥（左）和江宏傑演出《乒乓男孩》，各自面臨不一樣的挑戰。（圖／記者蘇詠智攝）

▲江宏傑對於一雙兒女的興趣，會全力支持，但要他們真的喜歡去做。（圖／記者蘇詠智攝）

▲施名帥今年在幾部國片中都有出色的表演，還入圍了本屆金馬獎最佳男配角。（圖／記者蘇詠智攝）

熱血、正向的《乒乓男孩》，全台首週末票房破500萬，在新片中僅次於好萊塢大片《猛毒最終章：最後一舞》，兩位童星彭裕愷、李星緯的表現相當討喜，還有由施名帥與江宏傑分別扮演的兩位作風不同教練，也增加不少可看性。施名帥近來在好幾部國片中都有出色表現，更因《角頭—大橋頭》入圍金馬獎最佳男配角，表示自己沒有像《乒乓男孩》中的教練那麼懼內，與另一半朱芷瑩會是討論方式來溝通。而本身就是桌球高手的江宏傑演出嚴肅、冷面的教練，其實自己比較希望當能跟球員溝通的教練，不要太兇巴巴。《乒乓男孩》十分有趣，兩位教練面對的挑戰都不同：本業是演員的施名帥，需要練出夠唬人的專業動作，至少不要被觀眾挑出破綻 ; 待過國家代表隊的江宏傑，則是要通過演技的挑戰，更何況這次的角色與他本來的個性還不太一樣，他也覺得不簡單，雖然過去也看了不少教練的面貌。他以前也被教練兇過，每天作息像在軍營一樣，教練怎麼規定都要辦到，可是他自己是想要當那種能溝通的教練，只是這次在片中的角色還是偏向傳統的作風。回想自己過去的球員生涯，江宏傑承認小時候是比較不會認輸，人家的認同感對他很重要，就算大家覺得他不行他還是會用力去做，直到被認為做得夠多、夠好。現在他很確定一雙兒女真正對什麼事情感興趣，他才會全力支持，不然整個訓練的過程就已經夠苦了，要是自己沒有興趣，那真的會熬不下去。他坦言弟弟的運動細胞不錯，姊姊對跳舞比較感興趣，學了芭蕾一年多，大班的時候就在他面前秀一手「單手側翻」，差點把他嚇到，可是老師確定過孩子們做得起來才會教，他也就接受讓小孩繼續學。施名帥形容和一大群小朋友拍這部以運動為主題的電影，就像是在帶夏令營，因為小朋友大都是暑假的時候才有空參與拍片，有些人的爸媽忙著上班，不一定會每天到現場照顧孩子，反倒是由劇組的casting人員們負責照料小孩的起居，他自嘲：「我就像裡面的教練一樣，每天把他們玩得很累，他們也都很聽話，我叫他們跑步就跑步，一下子就滿頭大汗，服裝組的人也恨我，casting的人員也恨我。」在拍攝之前，施名帥就知道需要跟小朋友們相處，這樣子才會讓片中教練與隊員間的情誼打動觀眾，他認為這種東西是不能用演的，照著劇本做也演不出該有的感覺，他們上表演課跟練球都在一起，每天都在互動，等到片子殺青，竟然覺得有些失落：「好像我是班導師，帶了他們一個學習，希望他們都很好。」片子裡他扮演的教練，對老婆百白怕到不敢違逆，直呼：「戲外沒有那麼誇張啦。芷瑩也不會那麼兇，我們都是討論為主。我更性比較悶，比較不太講我到底需要什麼，但她算是蠻猜得出來，可是也跟我說過，要我有什麼想法就要講出來，我現在稍微比較願意講，還是得多學習。」提到今年入圍金馬獎，施名帥透露自己記得哪一天要公布入圍名單，也知道好像應該是傍晚5點半，可是當下人在跟台灣有時差的地方，到了5點半，看手機沒什麼動靜，就算了，沒想到當地6點半以後，訊息一直傳過來，他才恍然大悟，原來是時差，台灣要晚1個小時。當時朱芷瑩坐在旁邊，他把手機給她看，她也很開心。他認為角色不是靠自己一個人能完成，真的要感謝的是跟他一起完成角色的人，雖然這次不是以《乒乓男孩》入圍，他自覺在《乒乓男孩》也演得很好，如果是換成這部片得到金馬獎的提名，也不會感到意外。