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▲鄭浩英（左）雖然坐擁驚人身家，不過為人卻十分低調。（圖／이영애 SNS）

曾因經典韓劇《大長今》而火遍全亞洲的李英愛，今年已經53歲，不過整個人狀態依舊保持得不錯，更因為凍齡的顏值而被封為「氧氣美女」，而她近日被直擊和73歲老公鄭浩英一同出席公開場合，還在現場講悄悄話咬耳朵，閃瞎不少網友，因此讓鄭浩英的超狂世家遭到起底，不僅曾是南韓「Raycom睿康電通」的老闆，身價還超過2兆韓元（約46億新台幣）。事實上，李英愛在2003年接演《大長今》後，演藝事業就直攀高峰，不過她卻在該片殺青後，漸漸淡出螢光幕，隨後在2009年8月，低調和愛情長跑10年的男友鄭浩英結婚，由於兩人相差整整20歲，當時兩人的戀情也掀起極大的轟動，不過仍受到不少粉絲祝福，而李英愛的婚後生活也十分幸福，目前和鄭浩英育有1子1女，後續李英愛也在2017年重返演藝圈，出演《師任堂》，創下不錯的收視。事實上，目前73歲的鄭浩英非常會唸書，畢業於美國伊利諾理工學院，不只如此，他對經商也十分在行，曾是南韓「Raycom睿康電通」的老闆，在業界人脈極廣，據傳身價超過2兆韓元，雖然鄭浩英非常有錢，不過卻非常低調，幾乎不太炫富，但倒是時常出錢做公益，曾將公司的49％股份（約200億韓元）及泰陵附近的1萬坪土地捐給殘障福利基金會。而鄭浩英的善舉也大大影響了愛妻，李英愛也時常捐款、參加公益活動，2022年3月更默默捐款烏克蘭1億韓元（約台幣254.3萬元），是直到烏克蘭駐韓國大使Dmytro Ponomarenko將此事上傳至推特（Twitter），美意才廣為人知。