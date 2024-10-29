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美國總統大選倒數剩下一周的時間，共和黨總統候選人川普近期聲勢高漲，在全國民調以及搖擺州民調上逐漸反超民主黨總統候選人賀錦麗，賀錦麗在最後關頭頻頻請來好萊塢大咖和名人助陣，歌手碧昂絲也上台喊話。名人催票有無效果？台北市議員趙怡翔以及資深媒體人錢怡君皆認為，名人效應可能有限，但趙怡翔點出，若搖擺州在最後關頭票數膠著，那0.1%或0.2%仍可能成為關鍵。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請曾任駐美國代表處政治組組長的台北市議員趙怡翔、在電視媒體擔任全球特派員多年的資深媒體人錢怡君、台美人應援賀錦麗凍蒜後援會共同創辦人王健智（Rath Wang）來暢談美選議題。賀錦麗在選戰最後關頭頻頻搭配名人站台助陣，趙怡翔認為，其實賀錦麗和川普雙方都有找名人來站台，川普也找了很多鄉村歌謠的歌手，甚至非裔美國人歌手；相對地，賀錦麗有全球當紅的泰勒絲加持，現在碧昂絲也出來。趙怡翔認為，關鍵是現在雙方都在抓少數的搖擺群眾，英文叫做Chasing the 1%，美國選舉已來到最尾端，理論上大多數人都已表態，只剩極少數還未決定，透過名人表態的方式，他認為效果有限，但確實能透過名人效應來彰顯出他們想要凸顯的議題；他舉例，碧昂絲上台後以媽媽的身分喊話，對應到民主黨最後階段衝刺的議題，因女性現在多數支持民主黨，有很大的性別差異。川普想彰顯的就是抗通膨以及非法移民，因此川普也有可能尋求相關人士上台。錢怡君則認為，好萊塢或演藝人員在美國大多支持民主黨，這並不意外，而這些藝人也都很勇於表態，其實可以反思到台灣的藝人在政治表態上是非常的害怕，不敢選邊站。她認為，這些好萊塢藝人出來表態，對於選舉結果的影響非常有限，女性或墮胎權等議題更有可能喚醒這些原本沒有想要投票的女性，名人的效應或許有幫忙，可能是1%或2%，但很有限。趙怡翔則補充，現在美國選戰已經進入最後階段，部分搖擺州民調甚至只差不到1%，在最後關頭不止是三億人的選戰，更可能是三萬五千人的選戰，如果最後差距的關鍵票數，落在關鍵區域內，就可能導致選舉翻盤，那0.1%或0.2%，仍不能排除對選舉影響。他也指出，現在搖擺州的狀況，過去川普在2016和2020年都勝過民調的數字，2016年甚至是遠遠超過，2020年拜登在多項民調都顯示是大幅領先，但最後也僅險勝，從川普過去的趨勢來看，確實是有利。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。