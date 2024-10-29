我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八方雲集在臺北國際牛肉麵節鮮食組紅燒類中獲得金牌，樹林店有推出第二碗半價活動。（圖／臺北市商業處提供）

▲台北君悅酒店的凱菲屋線賞旅展6.1折起，並加碼11月1日的13:00推出平日午晚餐雙人券有限量買一送一。（圖／台北君悅提供）

「2024臺北國際牛肉麵節」日前剛落幕，此次評選分「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組還細分紅燒、清燉與樂齡創意組；調理包組則分為紅燒、清燉兩組。最具討論度的鮮食組紅燒類冠軍由八方雲集（紅燒牛肉麵）與老龐家傳牛肉麵(老龐特製牛排骨)、岩漿火鍋(岩漿蔥燒牛肉麵)並列金牌。另外調理包組則選出排名「十大」，福容台北一館蔡長庚行政主廚與鄭昌黎主廚聯手祕製之「紅燒牛肉麵」即獲得「調理包紅燒組最牛嚴選TOP10 十大店家」，飯店推出即日起至2024年12月31日止，當月壽星享有買一送一優惠。此次「臺北國際牛肉麵節」落幕之後，摘金的八方雲集首先就宣布推出奪金優惠，限定。如今福容台北一館推出的「紅燒牛肉麵」，也因為獲得「調理包紅燒組最牛嚴選TOP10 十大店家」，。福容台北一館提到，各餐廳營業時段內皆可享有跨廳點菜服務，且享福卡會員可再享累積點數活動。活動期間內上享福購也可購買得獎牛肉麵八折優惠價，會員可再享會員折扣。福容台北一館「紅燒牛肉麵」嚴選澳洲穀飼牛肋條，此部位油脂適中，肉質鮮嫩甜美，加入洋蔥、白蘿蔔、西洋芹、蔥白、薑等配料，慢熬數小時完美，有鮮嫩多汁肉質與帶有嚼勁的筋花；搭配主廚川味私房紅燒湯頭及秘製牛油，更增添整體口感層次，而手捍的北方拉麵入口後齒頰留香、香麻帶辣。另外，台北君悅酒店也因應台北國際旅展到來，有推出線上旅展優惠，主打各式住宿券與餐券，並加碼將於11月1日的13:00，有「凱菲屋自助餐廳」平日午晚餐雙人券（原價每人1780元+10%），限量買一送一。