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▲各國預測康芮颱風路徑仍然以從花東一帶登陸為主，氣象專家吳德榮提醒，康芮颱風將挾強風、豪雨侵襲，其帶來的嚴重威脅，絕不可小覷。（圖/洩天機教室專欄）

▲康芮颱風目前持續朝西接近台灣東南方遠海，中央氣象署預估最快今（29）日下午至晚間發布海上颱風警報。（圖／取自中央氣象署）

康芮颱風今（29）日凌晨2時增強為中度颱風，不排除繼續增強為強烈颱風朝台灣而來，中央氣象署最快將在今天下午至晚間發布海上警報，明週三（30日）上午將發布陸上警報。氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，康芮颱風各國官方預測路徑顯示，中颱康芮過去幾天從琉球附近北轉，逐漸向西調整，吳德榮表示，，也有不少數量通過巴士海峽，而美、日、台潛勢預測圖的不確定性範圍皆包括台灣及鄰近海域，其意義是相通的，隱含若預測路徑持續略往南調、也不用太意外；吳德榮表示，今天受到東北季風的影響，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，其他地區晴時多雲，北台灣偏涼，中南部氣溫則微降吳德榮提到，「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，中央氣象署也表示，