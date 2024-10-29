康芮颱風今（29）日凌晨2時增強為中度颱風，不排除繼續增強為強烈颱風朝台灣而來，中央氣象署最快將在今天下午至晚間發布海上警報，明週三（30日）上午將發布陸上警報。氣象專家吳德榮也表示，目前各國預測康芮颱風路徑仍以花東一帶登陸為主，週四、週五影響最大，康芮颱風將挾強風、豪雨侵襲，其帶來的嚴重威脅，絕不可小覷。
康芮颱風各國最新預測路徑曝！登陸台灣機會仍大
氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，康芮颱風各國官方預測路徑顯示，中颱康芮過去幾天從琉球附近北轉，逐漸向西調整，最新預測路徑已調至花東一帶登陸，歐洲模式（ECMWF）系集模擬亦有類似的調整，康芮的系集平均路徑則南調至台灣南端一帶。
吳德榮表示，但個別系集模擬路徑的分布在其兩側，以登陸的數量最多，也有不少數量通過巴士海峽，而美、日、台潛勢預測圖的不確定性範圍皆包括台灣及鄰近海域，其意義是相通的，隱含若預測路徑持續略往南調、也不用太意外；目前各國官方路徑預報亦顯示，康芮颱風登陸的時間在10月31日，「破11月登陸紀錄的討論，可以休矣」。
康芮颱風來勢洶洶！週四、週五嚴防暴風、致災雨
吳德榮表示，今天受到東北季風的影響，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，其他地區晴時多雲，北台灣偏涼，中南部氣溫則微降；明天開始東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。
吳德榮提到，週四、週五康芮颱風挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的破壞性暴風，對台灣構成的嚴重威脅，絕不可輕忽，應及早作好防颱準備。「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，應該多注意氣象署的警報，週六、週日等到康芮颱風遠離，天氣才會好轉，但殘餘水氣、仍有零星降雨機率。」
中央氣象署也表示，康芮颱風已經在今天凌晨2時增強為中度颱風，不排除增強為強烈颱風，週四、週五影響最為劇烈，北部及東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率，預估今天下午晚間發布海警，周三上午發布陸警，民眾一定要及早做好防颱準備！
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氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，康芮颱風各國官方預測路徑顯示，中颱康芮過去幾天從琉球附近北轉，逐漸向西調整，最新預測路徑已調至花東一帶登陸，歐洲模式（ECMWF）系集模擬亦有類似的調整，康芮的系集平均路徑則南調至台灣南端一帶。
吳德榮表示，但個別系集模擬路徑的分布在其兩側，以登陸的數量最多，也有不少數量通過巴士海峽，而美、日、台潛勢預測圖的不確定性範圍皆包括台灣及鄰近海域，其意義是相通的，隱含若預測路徑持續略往南調、也不用太意外；目前各國官方路徑預報亦顯示，康芮颱風登陸的時間在10月31日，「破11月登陸紀錄的討論，可以休矣」。
康芮颱風來勢洶洶！週四、週五嚴防暴風、致災雨
吳德榮表示，今天受到東北季風的影響，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，其他地區晴時多雲，北台灣偏涼，中南部氣溫則微降；明天開始東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。
吳德榮提到，週四、週五康芮颱風挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的破壞性暴風，對台灣構成的嚴重威脅，絕不可輕忽，應及早作好防颱準備。「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，應該多注意氣象署的警報，週六、週日等到康芮颱風遠離，天氣才會好轉，但殘餘水氣、仍有零星降雨機率。」
中央氣象署也表示，康芮颱風已經在今天凌晨2時增強為中度颱風，不排除增強為強烈颱風，週四、週五影響最為劇烈，北部及東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率，預估今天下午晚間發布海警，周三上午發布陸警，民眾一定要及早做好防颱準備！