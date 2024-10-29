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▲康芮颱風最新路徑，各國官方預測路徑包括中央氣象署，仍然還是預測康芮颱風會從花東一帶登陸。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風最新風雨時程，按照目前路徑影響，花東地區首當其衝，週四、週五影響最為劇烈。（圖/中央氣象署提供）

▲中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，一共有16地區超過90%！（圖/中央氣象署）

康芮颱風來勢洶洶！中央氣象署今（29）日表示，康芮颱風已經在凌晨2時增強為中度颱風，不排除繼續增強為強烈颱風逼近台灣，預計週四、週五是影響台灣最劇烈的時刻，由於秋颱路徑難掌握，根據中央氣象署最新資料，，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑250公里，颱風路徑的部分，，不過由於秋颱路徑難掌握，也不排除在24小時內還有變化，中央氣象署表示，中央氣象署表示，，快的話，週五晚上颱風慢慢離開，雨勢就會逐漸減少。氣象專家吳德榮也提到，「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，應該多注意氣象署的警報，至於什麼時候會發布海上及陸上警報，中央氣象署表示，而大家關心的停班停課資訊，根據中央氣象署最新資料，是否會停班停課交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備囉！