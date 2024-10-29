康芮颱風來勢洶洶！中央氣象署今（29）日表示，康芮颱風已經在凌晨2時增強為中度颱風，不排除繼續增強為強烈颱風逼近台灣，預計週四、週五是影響台灣最劇烈的時刻，由於秋颱路徑難掌握，《NOWnews》也特別整理目前颱風最新動態，包括康芮颱風最新預報路徑、風雨時程、警報時間點以及停班停課落點，讓民眾一文看懂，也提醒大家防颱作業要及早做好準備！
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天凌晨2時中心位置在北緯17.3度、東經130.2度，以每小時15公里速度向西北西前行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑250公里，目前已經增強為「中度颱風」，中央氣象署不排除康芮颱風會持續增強逼近台灣。
颱風路徑的部分，各國官方預測路徑包括中央氣象署，仍然還是預測康芮颱風會從花東一帶登陸，不過由於秋颱路徑難掌握，也不排除在24小時內還有變化，中央氣象署表示，目前康芮颱風大方向大的變動較低，之後變動比較微幅，還要持續觀察。
康芮颱風襲台風雨時程出爐！週四、週五嚴防致災性降雨
中央氣象署表示，康芮颱風週四、週五影響台灣最為劇烈，北部、東半部降雨明顯，北部及東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率，快的話，週五晚上颱風慢慢離開，雨勢就會逐漸減少。
氣象專家吳德榮也提到，週四、週五康芮颱風挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的破壞性暴風，對台灣構成的嚴重威脅，絕不可輕忽，應及早作好防颱準備。「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，應該多注意氣象署的警報，週六、週日等到康芮颱風遠離，天氣才會好轉，但殘餘水氣、仍有零星降雨機率。」
康芮颱風最快今天下午發布海警！停班停課落點最有機會這2天
至於什麼時候會發布海上及陸上警報，中央氣象署表示，康芮颱風有機會在週四下半天登陸花東一帶，預估今天下午到晚間會發布海上警報，陸上警報則是週三上午發布。
而大家關心的停班停課資訊，根據中央氣象署最新資料，未來康芮颱風半徑如果擴大到280公里，就幾乎全台都會在暴風圈內，如果按照目前路徑以及資料來看，週四、週五兩天最有可能停班停課。氣象署則表示：「還是得看當時的風雨預報資料。」是否會停班停課交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備囉！
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颱風路徑的部分，各國官方預測路徑包括中央氣象署，仍然還是預測康芮颱風會從花東一帶登陸，不過由於秋颱路徑難掌握，也不排除在24小時內還有變化，中央氣象署表示，目前康芮颱風大方向大的變動較低，之後變動比較微幅，還要持續觀察。
康芮颱風襲台風雨時程出爐！週四、週五嚴防致災性降雨
中央氣象署表示，康芮颱風週四、週五影響台灣最為劇烈，北部、東半部降雨明顯，北部及東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率，快的話，週五晚上颱風慢慢離開，雨勢就會逐漸減少。
氣象專家吳德榮也提到，週四、週五康芮颱風挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的破壞性暴風，對台灣構成的嚴重威脅，絕不可輕忽，應及早作好防颱準備。「不過各地風力及雨量的大小，還是跟路徑息息相關，應該多注意氣象署的警報，週六、週日等到康芮颱風遠離，天氣才會好轉，但殘餘水氣、仍有零星降雨機率。」
康芮颱風最快今天下午發布海警！停班停課落點最有機會這2天
至於什麼時候會發布海上及陸上警報，中央氣象署表示，康芮颱風有機會在週四下半天登陸花東一帶，預估今天下午到晚間會發布海上警報，陸上警報則是週三上午發布。
而大家關心的停班停課資訊，根據中央氣象署最新資料，未來康芮颱風半徑如果擴大到280公里，就幾乎全台都會在暴風圈內，如果按照目前路徑以及資料來看，週四、週五兩天最有可能停班停課。氣象署則表示：「還是得看當時的風雨預報資料。」是否會停班停課交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備囉！
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