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美國俄勒岡州、華盛頓州，近日接連有美國大選投票箱遭到縱火，當地警方已經鎖定可疑車輛追查，並懷疑這幾起案件彼此有關連性。綜合美媒報導，俄勒岡州波特蘭警方28日在記者會上表示，從燃燒裝置中找到的材料看來，28日發生在華盛頓州溫哥華市、俄勒岡州波特蘭市的2起縱火，以及本月8日的另一起選票縱火事件，彼此有關連性，28日發生的火災合計損毀數百張選票，據悉是因為投票箱配備的滅火系統未能有效運作。目前警方已鎖定一台可疑車輛，波特蘭警察局助理局長麥克米倫（Amanda McMillan）聲稱，還不知道這些行為背後的動機，但確定有針對性：「我們對試圖影響選舉進程的故意行為感到擔憂。我們將致力於制止這種行為。」華盛頓州州務卿霍布斯（Steve Hobbs）、華盛頓州眾議員佩雷斯（Rep. Marie Gluesenkamp Perez），都公開譴責嫌犯破壞該州合法、公平選舉的恐怖意圖，強調在任何情況下，人民的投票權都必須受到保護，不能屈服於恐嚇，應繼續堅決反對這種「不愛國」行為。美國許多州和城市都有專用的選票投遞箱，讓選民可以提前交付選票，而無需在選舉日當天，大排長龍的等候。