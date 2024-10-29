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《鏡週刊》今（29）日爆料，威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎咬出立委黃珊珊、前立委蔡壁如涉案。其中黃珊珊更曾收到威京旗下中工機械員工的人頭政治獻金。黃珊珊今緊急發出聲明，強調「政治獻金有政治獻金法規範，公開上網、一切透明；經查，中工機械對各黨派候選人均有政治獻金」，並點出宜蘭縣長林姿妙、民進黨立委邱議瑩等藍綠13人。週刊今封面故事稱檢方找出民眾黨主席柯文哲的「收賄新金流」，其罪名也從圖利罪升級成收賄罪。據報導，威京集團總裁沈慶京2020年與柯文哲密會後，由旗下7名員工匯款210萬元給民眾黨政治獻金專戶。而黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收威京旗下中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金。中工高姓經理及威京陳姓會計，在2022至2024年縣市長與總統大選期間，也拆18筆捐80多萬元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元。對此，黃珊珊今早公開發文聲明，「政治獻金有政治獻金法規範，公開上網、一切透明」。她並貼出表單截圖強調，中工機械對各黨派候選人都有政治獻金。「中工機械除107年選舉曾有政治獻金給游灝、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙以外，在109年選舉中，亦有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧之紀錄。」黃珊珊重申，她在副市長任內兼任府會總聯絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非她業管事務都會交給各局處分工依職權後續處理。「對於過去選舉期間所收到的政治獻金，均依法如實申報，對於每一筆政治獻金都心存感謝！」