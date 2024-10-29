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民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜滯留日本，25日已遭通緝並註銷護照。《鏡週刊》今（29）日再爆，檢方已經破解橘子的Google雲端行事曆，上面記錄了她陪同柯文哲拜會威京集團總裁沈慶京的狀況，還註明「亞虎來接」。台北地檢署25日發布新聞稿，稱聲請延押柯文哲的理由包括其市長時期之「舊屬及相關證人」尚未傳喚。週刊今報導更直指，所謂舊屬及相關證人，應該包括黃珊珊跟蔡壁如。此外，橘子許芷瑜除了曾陪柯文哲到陶朱隱園見沈慶京之外，據遭破解的Google雲端行事曆，她還曾2度陪柯文哲到威京總部拜會沈慶京，還註記「亞虎來接」。週刊稱，橘子每次都會搭柯文哲的座車到威京集團地下停車場，再由朱亞虎下樓接她跟柯文哲上樓。根據週刊表示，由於再查出柯文哲的「收賄新金流」，因此柯文哲的罪名也會從圖利罪升級成收賄罪。