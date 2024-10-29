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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押禁見，北檢聲請延押，理由提及柯文哲台北市長任內舊屬尚未傳訊到案。《鏡週刊》報導指出，檢方所指應包含民眾黨立委黃珊珊及柯的前心腹蔡壁如。威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎在偵訊時，坦承210萬元是沈行賄柯的款項，此外他也坦言知情其他員工充當人頭匯給柯文哲、黃珊珊等人的80萬餘元。報導指出，朱亞虎於2022年2月帶著沈慶京與柯文哲及彭振聲會面，雙方密會後達成相互幫忙的共識，而當天下午，朱亞虎、沈慶京即拜會黃珊珊。週刊也爆出柯文哲另有18筆收賄金流，沈慶京2020年與柯文哲密會後，沈慶京交辦朱亞虎找7位威京集團員工以「假政治獻金、真賄款」的方式捐給民眾黨210萬元以表善意，經比對相關政治獻金申報，黃珊珊於2018年參選市議員期間，曾收威京旗下中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金。中工高姓經理及威京陳姓會計，在2022至2024年縣市長與總統大選期間，也拆18筆捐80多萬元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元。