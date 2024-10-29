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2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，時任駐日代表謝長廷遭網路抨擊未積極協助旅客。9月6日，PTT網站有網友貼文批駐日代表處沒協助的文章，不久就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，文中替時任駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽，以上資訊歡迎轉發」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。文章出現後，媒體相繼跟進報導，輿論風向轉變為對大阪辦事處追究責任，結果時任辦事處長蘇啟誠，同月14日被發現在官邸輕生，並留遺書表明「不想受到羞辱」。事後查出有不少假新聞，蘇啟誠也被認為冤死，引起各界關注。檢方針對當時在PTT上PO文帶風向的網友進行追查，最後查出，是「卡神」楊蕙如養網軍帶風向，網軍使用的LINE「高雄組」，以楊蕙如為首，成員包括蔡福明招攬的1、20名網軍，平時由楊女指示群組中的人支持或批評特定文章，再向楊女請款。因此對楊女與蔡姓友人提起公訴。最後楊女及蔡姓友人2人，被依照刑法第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。」遭判刑5月、得易科罰金定讞。楊蕙如不服判決，定讞後聲請釋憲，今年司法院憲法法庭審理後，將多案併案審理，並於5月24日做出113年憲判字第5號判決，對於刑法第140條規定中，「關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，係基於妨害公務之主觀目的，且足以影響公務員執行公務之情形，於此範圍內，始與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。上開規定關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，應自本判決宣示之日起，失其效力。」憲法法庭對刑法第140條規定做出部分違憲的判決，同時也判決楊蕙如定讞的案件違憲，廢棄並發回臺灣高等法院更為審理，雖然案件可望獲得無罪收場，不過楊蕙如仍有其他訴訟纏身，她被控利用舉辦2017、2018年WTA女子職業網球賽事詐欺補助款977萬元，目前都還在台北地院審理中。