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憲法法庭28日再作出「醫療費用收取標準案」、「擬制遺產課稅案」2件判決。其中，《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額，依規定徵稅，憲法法庭判決部分違憲，財政部承諾2年內修法。一名陳姓男子在2017年死亡，2016年他將名下某公司股票11萬4800股贈與周姓妻子。陳男死後，周女與3名子女均拋棄繼承，唯一的繼承人是陳男的非婚生女兒。北區國稅局以股票為陳死亡前2年贈與妻子的財產，依遺贈稅法規定，將陳死亡時3億868萬元的股票淨值計入遺產總額，核定陳男遺產總額共有3億4612萬元，遺產淨額3億2435萬元，女童雖繼承遺產1567萬元，但要繳5735萬元遺產稅，因此陳男的非婚生女兒主張，她的應繳稅額已超過繼承所得，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，《遺產及贈與稅法》關於生前贈與擬制為遺產規定，就受贈人拋棄繼承，其餘繼承人必須就「視為遺產」負擔遺產稅，未設有稅額上限等配套措施，違背量能平等課稅原則，侵害人民受憲法保障財產權，因此聲請釋憲。財政部官員表示，元配若因贈與而來的遺產，依據憲法法庭判決可為法源，未修法前可先依比例分配遺產稅。財政部會再依憲法法庭判決修法，依此例先解決配偶問題；其他繼承人部分另再考量。此外另一起案件，李姓男子2016年5月死亡，他死前2年內將上億元土地贈與給游姓妻子，這筆土地被列為遺產，游女與兒子提起行政訴訟，主張可以請求配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額，減少遺產稅額。但法院判決游女及兒子敗訴確定。游女及兒子則聲請釋憲。憲法法庭判決《遺產及贈與稅法》第15條第1項第1款規定，就擬制遺產之受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確之規範，不符《憲法》保障平等權之意旨；另其使繼承人繼承權之經濟價值嚴重減損者，侵害《憲法》保障之財產權。憲法法庭指出，立法機關應於本判決公告之日起2年內，檢討修正相關規定，於修法完成前，相關機關應依本判決意旨辦理。游女及兒子的原判決廢棄，發回台北高等行政法院審理。財政部表示，尊重憲法法庭判決結果，並會在2年內修法。