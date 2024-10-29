道奇大嫂團遠征紐約！世界大賽G3今（29）日移師紐約洋基主場，由洛杉磯道奇球員妻子所組成的「道奇大嫂團」，一同遠征紐約，為自己的丈夫應援。其中，日籍球星大谷翔平的妻子田中真美子也有出席，並低調站在合照中的最末排，不過其高挑的身材仍然被不少日本一眼認出。
大嫂團遠征紐約 穿訂製夾克外套
世界大賽G3開打前，道奇大嫂團例行性地透過專屬IG帳號發文，附上近30人的團體大合照，寫道：「第3戰，我們回到紐約，準備好非常大聲為我們穿著藍色球衣的男孩們（OUR BOYS IN BLUE）加油！」
特別的是，由於紐約當地目前溫度較低，大嫂團全體都穿著訂製的藍、白配色夾克外套，上面印有他們的名字以及球衣號碼，相當別出心裁。日本媒體《日刊體育》報導指出，大谷翔平的妻子田中真美子，站在合照最末排，身旁的是「自由人」Freddie Freeman的妻子Chelsea Freeman。
雖然田中真美子低調站在最後一排，仍然成為網友討論的焦點，紛紛留言寫道：「她總是站在後排，我猜她是個謙虛的人」、「真美子小姐真的很漂亮」、「真美子小姐也在！」等。大谷翔平在G2嘗試盜壘失敗，出現左肩傷勢，不過總教練Dave Roberts表示恢復狀況良好，在G3維持先發出賽。
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世界大賽G3開打前，道奇大嫂團例行性地透過專屬IG帳號發文，附上近30人的團體大合照，寫道：「第3戰，我們回到紐約，準備好非常大聲為我們穿著藍色球衣的男孩們（OUR BOYS IN BLUE）加油！」
特別的是，由於紐約當地目前溫度較低，大嫂團全體都穿著訂製的藍、白配色夾克外套，上面印有他們的名字以及球衣號碼，相當別出心裁。日本媒體《日刊體育》報導指出，大谷翔平的妻子田中真美子，站在合照最末排，身旁的是「自由人」Freddie Freeman的妻子Chelsea Freeman。
雖然田中真美子低調站在最後一排，仍然成為網友討論的焦點，紛紛留言寫道：「她總是站在後排，我猜她是個謙虛的人」、「真美子小姐真的很漂亮」、「真美子小姐也在！」等。大谷翔平在G2嘗試盜壘失敗，出現左肩傷勢，不過總教練Dave Roberts表示恢復狀況良好，在G3維持先發出賽。