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道奇大嫂團遠征紐約！世界大賽G3今（29）日移師紐約洋基主場，由洛杉磯道奇球員妻子所組成的「道奇大嫂團」，一同遠征紐約，為自己的丈夫應援。世界大賽G3開打前，特別的是，由於紐約當地目前溫度較低，大嫂團全體都穿著訂製的藍、白配色夾克外套，上面印有他們的名字以及球衣號碼，相當別出心裁。雖然田中真美子低調站在最後一排，仍然成為網友討論的焦點，紛紛留言寫道：「她總是站在後排，我猜她是個謙虛的人」、「真美子小姐真的很漂亮」、「真美子小姐也在！」等。大谷翔平在G2嘗試盜壘失敗，出現左肩傷勢，不過總教練Dave Roberts表示恢復狀況良好，在G3維持先發出賽。