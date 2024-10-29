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美麗島電子報28日公布10月國政民調，就民眾10月對總統賴清德信任度而言，有54.0%信任賴清德，39.7%不信任賴清德，比上月增加1.4個百分點，雖然與上月變動在抽樣誤差範圍內，但民眾對賴清德的不信任創下就任以來新高。最新民調指出，民眾10月對賴清德信任度而言，有54.0%信任賴清德，其中有18.3%很信任、35.7%還算信任，比上月增加1.5個百分點，約為就任以來平均值；39.7%不信任賴清德，其中19.9%很不信任、19.8%有點不信任，比上月增加1.4個百分點，雖然與上月變動在抽樣誤差範圍內，但民眾對賴清德的不信任創下就任以來新高，未明確回答有6.3%。至於民眾10月對賴清德執政整體表現而言，有52.9%滿意賴清德的執政表現，其中13.3%很滿意、39.6%還算滿意，比上月增加2.1個百分點；38.5%不滿意，其中18.7%很不滿意、19.8%有點不滿意，比上月微降0.1個百分點，未明確回答的有8.7%。值得注意是，賴清德5月就任以來的執政滿意度雖然增加7.7個百分點，但是不滿意賴清德執政的民眾卻增加13.2個百分點之多。本調查規劃為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年10月22日至10月24日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1077人（住宅電話754人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。