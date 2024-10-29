康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（29）天凌晨增強為中度颱風，目前已經有開始加速移動的趨勢，預計今會接近台灣東南方外海，最快今日傍晚發布海上颱風警報，明（30）日預計發布陸警，颱風預計會在10/31抵達台東，11/1（五）通過臺灣或鄰近海域。氣象署預測颱風通過的週四、周五兩天，整個台灣風雨都會很有感，東部迎風面甚至會雨下到發紫，預計11/2（六）遠離，颱風減弱遠離，天氣才會恢復比較正常的東北季風型態。
🟡康芮颱風／路徑
氣象署指出，今（29）晨已經從輕颱升級為中颱，依據最新路徑潛勢圖顯示，颱風大致朝西北西移動往西北接近臺灣東南方外海，並在10/31至11 /1通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能。
🟡康芮颱風／觸陸時間
從系集模式路徑預測顯示，可能移動路徑涵蓋巴士海峽至臺灣東方海面，可能會在10/31(四)下半天從台東登陸。
🟡康芮颱風／影響最大時間點
依最新資料評估，10/31至11 /1影響臺灣最顯著，預計11/1 白天雨勢開始趨緩，11/2逐漸遠離。
🟡康芮颱風／海警、陸警預計發佈時間
海警：預計10/29傍晚
陸警：預計10/30上午
🟡康芮颱風／降雨狀況
降雨影響最大的地方將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區受地形屏障，降雨會相對較少一些，颱風過山後強度減弱，帶來的降雨應該也不至於太多。
🟡康芮颱風／風勢狀況
風力的部分因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12-14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10-12級或以上的強陣風，大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8-10級或以上的強陣風機會。
🟡康芮颱風／一週降雨趨勢分析
❗10/29（二）受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區有局部較大 雨勢發生的機率，花東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局 部短暫陣雨。
❗10/30（三）颱風接近，受颱風外圍環流影響：北部、東北部地區有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大臺北、宜蘭有局部大雨發 生的機率，花蓮及臺東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及南部 區有零星短暫陣雨
❗10/31（四）、11/1（五）受颱風及其外圍環流影響：北部、東半部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部地區及中南部山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有 局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需特別注意。
❗11/2（六）颱風逐漸遠離，仍受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。
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氣象署指出，今（29）晨已經從輕颱升級為中颱，依據最新路徑潛勢圖顯示，颱風大致朝西北西移動往西北接近臺灣東南方外海，並在10/31至11 /1通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能。
🟡康芮颱風／觸陸時間
從系集模式路徑預測顯示，可能移動路徑涵蓋巴士海峽至臺灣東方海面，可能會在10/31(四)下半天從台東登陸。
🟡康芮颱風／影響最大時間點
依最新資料評估，10/31至11 /1影響臺灣最顯著，預計11/1 白天雨勢開始趨緩，11/2逐漸遠離。
🟡康芮颱風／海警、陸警預計發佈時間
海警：預計10/29傍晚
陸警：預計10/30上午
🟡康芮颱風／降雨狀況
降雨影響最大的地方將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區受地形屏障，降雨會相對較少一些，颱風過山後強度減弱，帶來的降雨應該也不至於太多。
🟡康芮颱風／風勢狀況
風力的部分因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12-14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10-12級或以上的強陣風，大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8-10級或以上的強陣風機會。
🟡康芮颱風／一週降雨趨勢分析
❗10/29（二）受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區有局部較大 雨勢發生的機率，花東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局 部短暫陣雨。
❗10/30（三）颱風接近，受颱風外圍環流影響：北部、東北部地區有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大臺北、宜蘭有局部大雨發 生的機率，花蓮及臺東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及南部 區有零星短暫陣雨
❗10/31（四）、11/1（五）受颱風及其外圍環流影響：北部、東半部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部地區及中南部山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有 局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需特別注意。
❗11/2（六）颱風逐漸遠離，仍受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。
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