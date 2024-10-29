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▲康芮颱風逐漸接近台灣，台灣一週都會是濕涼的天氣。（圖／中央氣象署）

▲氣象署預測，康芮颱風最快會在10/31從台東登陸。（圖／翻攝氣象署官網）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（29）天凌晨增強為中度颱風，目前已經有開始加速移動的趨勢，預計今會接近台灣東南方外海，最快今日傍晚發布海上颱風警報，明（30）日預計發布陸警，颱風預計會在10/31抵達台東，11/1（五）通過臺灣或鄰近海域。氣象署預測颱風通過的週四、周五兩天，整個台灣風雨都會很有感，東部迎風面甚至會雨下到發紫，預計11/2（六）遠離，颱風減弱遠離，天氣才會恢復比較正常的東北季風型態。🟡康芮颱風／路徑氣象署指出，今（29）晨已經從輕颱升級為中颱，依據最新路徑潛勢圖顯示，颱風大致朝西北西移動往西北接近臺灣東南方外海，並在10/31至11 /1通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能。🟡康芮颱風／觸陸時間從系集模式路徑預測顯示，可能移動路徑涵蓋巴士海峽至臺灣東方海面，可能會在10/31(四)下半天從台東登陸。🟡康芮颱風／影響最大時間點依最新資料評估，10/31至11 /1影響臺灣最顯著，預計11/1 白天雨勢開始趨緩，11/2逐漸遠離。🟡康芮颱風／海警、陸警預計發佈時間海警：預計10/29傍晚陸警：預計10/30上午🟡康芮颱風／降雨狀況降雨影響最大的地方將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區受地形屏障，降雨會相對較少一些，颱風過山後強度減弱，帶來的降雨應該也不至於太多。🟡康芮颱風／風勢狀況風力的部分因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12-14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10-12級或以上的強陣風，大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8-10級或以上的強陣風機會。🟡康芮颱風／一週降雨趨勢分析❗10/29（二）受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區有局部較大 雨勢發生的機率，花東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局 部短暫陣雨。❗10/30（三）颱風接近，受颱風外圍環流影響：北部、東北部地區有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大臺北、宜蘭有局部大雨發 生的機率，花蓮及臺東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及南部 區有零星短暫陣雨❗10/31（四）、11/1（五）受颱風及其外圍環流影響：北部、東半部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部地區及中南部山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有 局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需特別注意。❗11/2（六）颱風逐漸遠離，仍受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。